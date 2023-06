MSI GeForce RTX 4060: Mittelklasse-Grafikkarten ohne auffällige RGB-Beleuchtung

Zum Release der GeForce RTX 4060 von Nvidia wird MSI gleich vier Modelle der neuen Grafikkarte in Form von zwei Gaming- und zwei Ventus-Serie auf den Markt bringen.

Auffällig bei den neuen Grafikkarten der Gaming- und Ventus-Serie der GeForce RTX 4060 von MSI ist die fast fehlende RGB-Beleuchtung, welche bei vielen Gaming-Grafikkarten bereits standardmäßig verbaut wird. Der Hersteller verzichtet bei den kommenden Mittelklasse-Grafikkarten auf eine größere Beleuchtung und bietet die Modelle komplett in Schwarz an.

Alle Modelle setzen dabei auf eine Kühlkonstruktion mit zwei Lüftern und einer zusätzlichen Backplate für die bessere Kühlung der Rückseite der Grafikkarten. Die MSI GeForce RTX 4060 Gaming X und Ventus 2X Black werden sowohl als Overclocking-Variante mit einem leicht gesteigerten Takt angeboten als auch mit den Standard-Taktraten des Referenzmodells von Nvidia. Der Standard-Takt des AD107-Chips liegt bei maximal 2.475 MHz, während die OC-Versionen von MSI mit bis zu 2.610 MHz zu Werke gehen.

Die MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black dürfte mit einer Länge von nur 20 Zentimetern auch für kleinere Gehäuse gut geeignet sein. Während die Ventus 2X Black komplett ohne Beleuchtung auskommt, wird bei der MSI GeForce RTX 4060 Gaming X ein einfarbig beleuchtetes Herstellerlogo angeboten.

Die Preise der Grafikkarten sind noch nicht bekannt, allerdings soll sich der Preis der GeForce RTX 4060 Ventus 2X an der offiziellen Preisempfehlung von Nvidia orientieren und dürfte dementsprechend für rund 329 Euro in den Handel kommen.

Offiziell wird die neue GeForce RTX 4060 von Nvidia am 29. Juni 2023 in den Handel kommen. Als Mittelklasse-Grafikkarte mit einem Grafikspeicher von acht Gigabyte sollen sich die Modelle vor allem für das Gaming in der FullHD-Auflösung eignen.