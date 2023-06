Toshiba X9900L 120 HZ OLED: Smart-TV mit integrierter Soundbar

Toshiba hat den neuen X9900L 120 HZ OLED als Smart-TV vorgestellt. Während die meisten Hersteller sich auf die Bildschirmtechnologie bei den Smart-TVs und die Bedienungsmöglichkeiten konzentrieren, rückt Toshiba bei dem X9900L auch die integrierte Soundwiedergabe über eine eingebaute Soundbar in den Fokus.

Toshiba verbaut in dem X9900L die eigene Regza 3.1.2 Surround-Sound-Technologie welche mittels zwei Hochtönern und einem Vollbereichslautsprecher sowie einem Tieftöner mit professioneller Soundbar konkurrieren können soll. Der Klang des Smart-TVs kann mittels einem Equalizer nach den eigenen Wünschen angepasst werden und bereits ab Werk wird Dolby Digital unterstützt. Für einen verbesserten Raumklang kann zudem DTS Virtual:X genutzt werden, während auf die Unterstützung von Dolby Atmos allerdings verzichtet wird. Durch die nach vorne gerichteten Soundtreiber dürfte der Sound des Toshiba X9900L anderen integrierten Lautsprechern von Smart-TVs überlegen sein.

Das verbaute 4K-OLED-Panel des Toshiba X9900L unterstützt HDMI VRR als auch AMD FreeSync und kann mittels Kombination einer aktuellen Spielkonsole oder angeschlossenen Grafikkarte auch eine dynamische Bildfrequenz in Abhängigkeit der FPS ausgeben. Zu den weiteren Features des Smart-TVs gehören HDR10+ sowie die Wiedergabe von Dolby-Vision-Inhalten.

Angeboten wird der neue Toshiba X9900L Smart-TV mit einer Displaydiagonale von 65 Zoll vorerst nur in Malaysia und wird wohl erst später in Europa in den Handel kommen. Der Preis des Toshiba X9900L beläuft sich auf 13.999 RPM, was in etwa 2.750 Euro entspricht.