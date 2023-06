Nvidia versucht Tests der GeForce RTX 4060 durch Vorab-Teaser von Influencern zu beeinflussen

Wer aktuell nach Tests der GeForce RTX 4060 bei YouTube sucht, wird schnell fündig und findet Analysen der Grafikkarte von mehr oder weniger bekannten Influencern wie "JayzTwoCents", "Daniel Owen", "ElAnalistaDeBits" und "Chaowanke".

Obwohl die offizielle das Datum zur veröffentlicht der Informationen in der Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) noch nicht erreicht wurde, scheint Nvidia einigen Influcern eine Vorab-Berichtserstattung eingeräumt zu haben. Die Inhalte, welche in den Videos allerdings thematisiert werden, sind dabei wohl stark von Nvidia vorgegeben, sodass diese nicht als unabhängig gewertet werden sollten, auch wenn die Videos nicht direkt von Nvidia gekauft worden sind und deshalb nicht als Werbung deklariert werden müssen.

In den Vorab-Teaser-Test der GeForce RTX 4060 mit 8 Gigabyte Grafikspeicher wird vor allem der Leistungsgewinn per DLSS 3 in den Fokus gerückt und der Vergleich mit den vorherigen Nvidia-Grafikkarten dargestellt. Die Tests beinhalten zudem nur eine Handvoll Benchmarks von ausgewählten Spielen.

Nvidia bietet dabei den Influencern einen lukrativen Weg, die Berichtserstattung in die eigene, gewünschte Richtung zu verschieben. Durch die gezielten Vorab-Informationen kann der Schein einer unabhängigen Berichtserstattung gewahrt werden und die Influencer erhalten vor dem eigentlichen Launch-Termin bereits eine Vielzahl von Views, welche eigentlich auf eine breitere Masse an Tester aufgeteilt wird. Wer dabei die Unabhängigkeit und Integrität seines YouTube-Kanals behalten möchte, muss mit weniger Views und auch Werbeeinnahmen rechnen, darüber hinaus will Nvidia künftig mehr auf solche Aktionen mit Vorab-Previews setzen, was dazu führen dürfte, dass unabhängige Medien bei Grafikkarten-Tests weiter an Bedeutung verlieren.

Ein ähnliches Ziel hat Nvidia bereits 2018 mit erheblichen stärkeren NDAs für die Fachpresse versucht zu erreichen. Ein Großteil der Fachpresse hat sich damals gegen Nvidia gestellt und ein allgemeingültiges NDA für alle Produkte nicht unterschrieben. Abzuwarten bleibt, ob die Vorab-Previews zu den Tests bei Influencern ähnlich verweigert werden, sodass Nvidia keine Manipulation der Berichtserstattung erwirken kann.