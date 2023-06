Windows 11: Microsoft stellt Update 22H2 vorab für alle zur Verfügung

Das neueste Update 22H2 für Windows 11 soll eigentlich Bestandteil des Juli-Patches zusammen mit den Sicherheitsaktualisierungen ausgerollt werden. Wer bereits jetzt sich ein Bild der neuen Funktionen machen möchte, kann das Update optional als Update-Vorschau von Hand installieren.

Bereits im Mai hat Microsoft das dritte Funktionsupdate für Windows 11 angekündigt, welches auch als "Moments 3"-Update betitelt wird und über die Windows-Insider-Kanäle bereits ausgiebig getestet wurde. Mit dem optionalen Update bietet Microsoft nun auch weniger versierten Anwendern in produktiven Arbeitsumgebungen die Möglichkeit, das Update zu testen.

Als eine der größten Neuerungen für das Update 22H2 von Windows 11 wurden die Live-Untertitel auf Deutsch eingeführt, welche zu jeder Audioquelle angezeigt werden können. Mit kleineren Details wie einer Sekundenanzeige in der Taskleisten-Uhr kommt Microsoft den Wünschen der Nutzer nach, welche bislang über Umwege in der Registry die Funktion freischalten mussten. Microsoft weist aber darauf hin, dass die Aktivierung der Sekundenanzeige in der Taskleiste zu einem höheren Stromverbrauch führen kann.

Mit dem neuen Update für Windows 11 steht dann auch die inhaltsabhängige Helligkeitskontrolle für Notebooks und 2-in-1-Geräte zur Verfügung. Der Bildschirm wird dann abhängig vom Inhalt gedimmt oder stärker aufgehellt, was sich angenehmeres Arbeiten sowie eine bessere Akkulaufzeit verspricht. Darüber hinaus werden USB4-Hubs eine eigene Einstellungsseite spendiert, welche es ermöglicht den Zugriff der Geräte nach den eigenen Wünschen festzulegen, was die Sicherheit noch einmal erhöhen soll.

Der offizielle Rollout für das Windows 11 Update 22H2 wird zum regulären Patchday am 11. Juli erwartet, wenn im letzten Test von Microsoft nicht noch unvorhersehbare Probleme auftreten.