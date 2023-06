Project Iris: Google soll eigene AR-Brille vorerst auf Eis gelegt haben

Wie die Kollegen von Magazin "Insider" erfahren haben, hat Google die Entwicklung der eigenen AR-Brille unter dem Namen "Project Iris" eingestampft. Nach Problemen bei der Entwicklung und Umstellungen bei der Strategie für das Projekt soll, dass Projekt vorerst komplett auf Eis gelegt worden sein.

Google möchte im Bereich des Augmented-Reality sich vorerst auf die Entwicklung passender Software konzentrieren und keine eigene Hardware anbieten. Für den Strategiewechsel hat Google bereits eine Partnerschaft mit dem Konkurrenten Samsung eingegangen. Als eigentliches Ziel von Google wird dabei die Bereitstellung einer Software-Plattform als eine Art "Android für AR" beschrieben. Dritthersteller könnten dann die Plattform für ihre eigenen AR- und VR-Geräte nutzen.

Das Projekt Iris sollte eigentlich im kommenden Jahr bereits auf den Markt kommen und zusammen mit der passenden Software-Plattform vorgestellt werden. Mit einer eigenen AR-Brille hätte Google dann eine Orientierung für die Hardware geliefert, ähnliches wie es mit dem Pixel-Smartphones bei Android der Fall ist.

Im Vergleich zu anderen AR- und VR-Brillen sollte das Project Iris vor allem mit externen Kameras arbeiten und damit in der Lage sein die Umgebung des Trägers der Brille besser abzubilden. Dennoch sollte es möglich sein die AR-Brille kabellose zu nutzen. Die eigentliche Rechenpower der AR-Brille sollte über die Cloud von Google zur Verfügung gestellt werden, was allerdings eine permanente Internetanbindung erforderlich machen würde. Die Hardware für die AR-Brille wollte Google selbst entwickeln, zumindest was den Prozessor anbelangt.

Mit "Android für AR" dürfte Google in direkte Konkurrenz zu Meta und auch Apple treten, allerdings ist dabei fraglich, ob andere Hersteller die Technik von Google nutzen oder sich überhaupt an die Geräte mit vergleichsweiser teurer Technik und einem bislang noch geringen Kundeinteresse heranwagen.