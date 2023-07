HP P900 Portable SSD - schnelle externe SSD mit USB 3.2 Gen 2x2 20G

Dienstag, 04. Jul. 2023 21:06 - [rj]

HP präsentiert mit der P900 eine kleine, knapp um die 60 g und in mehreren Farben erhältliche mobile SSD mit dem schnellen USB 3.2 Gen 2x2 20G Standard. Ein schickes Aluminiumgehäuse sorgt für eine tolle Optik und eine gute Griffigkeit.

Anfangs wurde der USB 3.2. Gen 2x2 Standard von kaum einer externen SSD genutzt und bei den ersten Modellen kam auch öfters zu Problemen, wenn man die maximale Geschwindigkeit an manchen Mainboards nutzen wollte. Vermutlich waren diese auf inkompatibilitäten zwischen verschiedenen Chipsets zurückzuführen. Mittlerweile sind eine ganze Anzahl von Geräten verfügbar und die Kinderkrankheiten hoffentlich alle ausgemerzt.

Mit der HP P900 Portable SSD gesellt sich also ein weiterer Kandidat zu den bekannten Playern hinzu. Die SSD wird in Kapazitäten von 512 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich sein. Preise sind bisher noch nicht bekannt.

Neben dem mobilen Einsatz am Laptop eignet sich die SSDs auch als externer Speicher für PS4 oder die PS5. Auch für die Nutzung an Kameras oder mobilen Endgeräten ist via USB-C (USB 3.2 Gen 2 x 2) oder einem klassischen USB-A auf USB-C-Kabel gesorgt. Mit USB-A sinkt die Übertragungsrate jedoch ab.

Die HP Portable SSD P900 ist mit Abmessungen von 71x52x8,6 mm ziemlich kompakt und wiegt nur 60 g. Die sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit beträgt bis zu 2.000 MB/s, was die Grenze der Type-C USB 3.2 Gen 2x2-Schnittstelle fast erreicht.

Dank der kompakten Abmessungen und des geringen Gewichts, ist die P900 eine „Immer-Dabei-SSD“, die in jeder Kameratasche oder Laptoptasche Platz findet und den Speicher einfach erweitert. Zudem ist die P900 Staub-, Stoß- und Vibrationsfest.

Zum Kauf gibt es eine angepasste Version von Acronis True Image dazu. Diese ermöglicht nahtloses Klonen, Datentransfer oder ein Backup auf die SSD mit wenigen Klicks. So können Daten im Fall der Fälle einfach wiederhergestellt werden, auch für Datenschutz ist also gesorgt. Und 3 Jahre Garantie gibt es auch noch obendrauf.

Mehr Details zu der neuen SSD findet man auf der Homepage von biwintech.