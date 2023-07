Assassins's Creed Mirage: Ubisoft will auf DLC-Inhalte komplett verzichten

Während Ubisoft bei den letzten Teilen der "Assassins's Creed"-Serie vermehrt auf kostenpflichtige und auch teilweise kostenlose, zusätzliche Inhalte gesetzt hat, soll der Entwickler für "Assassins's Creed Mirage" auf dieses System verzichten.

Laut eigenen Aussagen in einem AmA (Ask me Anything) bei Reddit zu "Assassins's Creed Mirage" plant der französische Publisher Ubisoft für das kommende Spiel keine extra Inhalte zu veröffentlichen. Das Spiel soll, im Vergleich zu den Vorgängern, mit dem Release abgeschlossen sein und nicht noch über die Jahre erweitert werden.

Vor allem die Ubisoft-Spiele boten in der Vergangenheit häufig zusätzliche DLCs, wie etwa "Assassin's Creed Valhalla" welches drei vollwertige, kostenpflichtige Erweiterungen erhielt und auch mit saisonalen Inhalten sowie vielen kleinen, kostenlosen Inhalten die Spieler langfristig begeistern sollte.

Bei dem kommenden "Assassins's Creed Mirage" erhalten Käufer und auch Vorbesteller das komplette Spiel, welche in den kommenden Monaten nach der Veröffentlichung dann aber auch nicht mehr erweitert wird.

Als einer der Gründe für die Abkehr von den DLCs dürfte der enorme Entwicklungsaufwand der "Assassins's Creed"-Serie sein. Neben "Assassins's Creed Mirage" sollen sich bereits mehr als 10 Titel der Serie in Entwicklung oder Planung befinden. Darunter auch verschiedene Multiplayer-Titel, Mobile-Games und weitere Single-Player-Spiele, welche teilweise aber erst für 2026 erwartet werden. Um mehr Kapazitäten für Zukunftsprojekte zu gewinnen, soll sich Ubisoft von zeitintensiven DLCs bei "Assassins's Creed Mirage" verabschiedet haben.

Das neue "Assassins's Creed Mirage" soll am 12. Oktober 2023 in den Handel kommen.