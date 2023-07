Meta mit deutlichem Umsatzplus durch mehr Werbeeinnahmen

Wie der aktuelle Meta-Chef Mark Zuckerberg gegenüber den Investoren im aktuellen Jahresquartalsabschluss bestätigen kann, ist es Meta gelungen 34 Prozent mehr Werbeeinblendungen zu verkaufen und gleichzeitig mehr Nutzer zu gewinnen.

Trotz der allgemein 16 Prozent günstigeren Werbepreis ist der Umsatz durch die Werbeeinnahmen gestiegen. Insgesamt verzeichnet Meta einen Umsatz von 32 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal des Jahres, was in einem Betriebsgewinn von 9,4 Milliarden US-Dollar resultiert. Die guten Quartalszahlen können auch die hohen Strafzahlungen von rund 1,87 Milliarden US-Dollar auffangen, welche durch eine Kündigungswelle und damit verbundenen Abfindungen sowie anderer Vergehen in diesem Quartal anfielen. Mit einem Reingewinn von 7,8 Milliarden US-Dollar ist es der höchste Quartalsgewinn des Unternehmens seit dem Weihnachtsquartal 2021. Von den 32 Milliarden US-Dollar Umsatz wurden lediglich 500 Millionen US-Dollar nicht aus dem Verkauf von Werbung generiert.

Die aktuelle Zahl der monatlich aktiven Nutzer ist bei Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp, trotz der vielen Werbeeinblendungen weiter gestiegen. Im Juni erreichten die Dienste einen Rekordwert von 3,88 Milliarden Zugriffe, wobei die Anzahl der täglichen Zugriffe bei rund 3,07 Milliarden liegen soll.

Dank dem neuesten Dienst Threads kann das Unternehmen auch einen starken Zulauf an neuen Nutzern und Zugriffen verzeichnen. Bevor bei dem neuen Dienst allerdings Werbung geschaltet wird, will der Konzern Threads aber noch weiter verbessern und auch die Kunden stärker an sich binden.