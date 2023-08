Video: Zotac RTX 4060 Ti Twin Edge OC in Spider-Man-Optik im Kurztest

Freitag, 04. Aug. 2023 13:11 - [rj]

Die noch fast brandneue Zotac RTX 4060 Ti Twin Edge OC Spider-Man Edition ist eine Budget-Karte, die vor allem in 1080p die Muskeln spielen lassen soll. Das besondere an dem Modell: Die Zotac-Karte kommt dabei in einer bunten Kartonage daher, und bringt jeder Menge Goodies zum Thema Spider-Man mit sich.

Neben der eigentlichen Karte, die identisch ist zur normalen Twin Version, gibt es eine schicke Spiderman-Einkaufstasche und allerhand Sticker zum Verschönern der eigenen vier Wände oder des PCs und die schicke Schachtel. Highlight ist die magnetische Backpalte in der Spiderman-Optik, die je nach Bedarf also genutzt werden kann. Wie die Karte genau im Detail ausschaut, könnt ihr euch auf unserem TweakPC-Youtube-Kanal anschauen.

Die Karte selbst misst etwa 2,2 Slots und kommt mit einer Länge von 22,6 cm daher. Zwei 88-mm-Axial-Lüfter sorgen für Frischluft und verfügen, wenn die Karte nicht unter Last ist über einen ZeroFan-Modus. Eine Aluminium-Backplate und ein sauber Verarbeitetes Gehäuse der Karte sorgen für eine schicke Optik und an der Seite gibt es zudem noch eine leichte RGB-Beleuchtung des Zotac-Gaming-Schriftzuges. Via einem 8-Pin-Stecker bekommt die Karte ihren Saft und drei Displayport 1.4a sowie ein HDMI 2.1a sorgen für Bilder auf dem Monitor. Zotac hat das Custom-Design hier sehr schön umgesetzt.

Nachteil wie bei allen RTX 4060 Ti Karten, die Anbindung erfolgt nur via PCIe x8 4.0, somit sollte ein modernes Board fast Pflicht sein. Zudem sind nur, wie schon viel gemeckert 8GB VRAM verbaut, was wir anhand einiger Benchmarks sehen werden, auch heute in 1080p mit maximalen Details schon knapp werden kann. Großer Vorteil der Karte, wie bei allen RTX 4000 Karten DLSS 3 wird unterstützt, was für höhere Bildwiederholraten sorgen dürfte.

Bei den Benchmarks schauen wir uns The Wichter 3 Next Gen, God of War, Spiderman sowie Cyberpunkt 2077 genauer an. Als kleinen Bonus gibt’s noch Metro Exodus. Das Testsystem sowie sonstige Daten findet ihr in der Videobeschreibung.

Bei der Temperatur und der Lautstärke lassen sich zwei Dinge festhalten. Die Karte bleibt auch unter Last mit maximal 67° angenehm kühl. Erkauft sich die Temperaturen aber mit relativ hohen Lüfterdrehzahlen von über 1850 U/min, je nach Spiel. Das hat zur Folge, dass aus der im Idle (Lüfter aus) sowie bis 1500 U/min (sehr leise bei nicht fordernden Spielen) die Karte hörbar aus dem System wird. Wir messen hier maximal 2,54 Sone bzw. 38,56 dBa.

Ein Fazit zur RTX 4060 Ti fällt gar nicht so leicht. Fangen wir mit dem einfachen an, Zotac hat hier eine sehr gute Interpretation einer RTX 4060 Ti im Portfolio. Schick, klein und kühl, lediglich bei der Lautstärke gibt es leichte Abzüge. Zudem wissen die Spiderman-Extras, natürlich für Fans mehr als zu gefallen. Preislich hingegen ist die Karte für das gebotene an Leistung leider zu teuer, was aber alle 4060 Ti Karten vereint.

Zudem muss man anmerken, dass der Speicher schon jetzt je nach Spiel und gewählten Settings am Anschlag läuft und man ebenfalls je nach Spiel ohne DLSS 3 nicht in für die meisten flüssige FPS-Bereiche kommt. Somit ist DLSS 3 bei dieser Karte nicht nur ein Feature sondern in unseren Augen ein Muss. Zudem stört die PCIe-x8-Anbindung beim potenziellen Aufrüsten auf älteren Boards, wo sich die Karte als Upgrade-Option anbieten würde.