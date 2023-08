Biostar B650MT und B650MS2 Mainboards mit AM5 für Ryzen-7000-CPUs

Freitag, 18. Aug. 2023 12:32 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neuen Mainboards B650MT und B650MS von Biostar setzen auf den B650-Chipsatz und sollen sich als günstige mATX-Modelle für preisbewusste Käufer anbieten.

Sowohl das neue Biostar B650MT als auch B650MS2 setzen auf eine eher spartanische Ausstattung mit zwei DDR5-RAM-Slots für Arbeitsspeicher und zwei PCI-Express-4.0-Slots, wovon nur einer für die Verwendung einer Grafikkarte vorgesehen ist und die vollen Länge mit 16 Lanes umfasst. Für die Installation einer M.2-SSD steht ein Slot in voller Länge von 80 Millimetern zur Verfügung, welcher ebenfalls mit dem PCI-Express-4.0-Standard arbeitet. Mittels der vollen Anbindung über vier Lanes können so SSDs mit bis zu 64 Gb/s direkt an das System angebunden werden. Für den Anschluss weiterer Massenspeicher können die Mainboards zudem mit vier SATA-6-Gbps-Ports aufwarten.

Zu den weiteren Features der Mainboards zählen bei dem B650MT ein Gigabit-LAN-Anschluss, USB-3.2-Gen2 Typ-C-Port für die Frontanschlüsse, während das B650MS2 mit einem 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss aufwarten kann. Für die zusätzliche Stromversorgung des Prozessors wird ein 8-Pin-EPS-Anschluss benötigt.

Beide Modelle können zudem mit einem I/O-Panel aufwarten, welches die Grafikausgabe der integrierten Grafikeinheit des Prozessors über HDMI 1.4 oder DisplayPort 1.2 unterstützt. Mehrere USB-Anschlüsse und 3-Klinke-Anschlüsse für die Ausgabe von Surround-Sound mit 7.1-Kanälen über einen ALC897-Audiochip.

Gelistet werden die Mainboards bislang noch nicht und auch die europäische Website gibt noch keinerlei Hinweise auf eine zeitnahe Veröffentlichung der Mainboards.