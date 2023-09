Cinebench 2024: Neue Version des CPU-Benchmarks von Maxon

Dienstag, 05. Sep. 2023 15:46 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Cinebench von Maxon hat sich als einer der Standard-Benchmarks für Desktop-CPUs in den letzten Jahren etablieren können. Die neueste Version setzt dabei an den Erfolg der vorherigen Varianten an und bietet weiterhin einen Score für die Single-Thread-Performance einer CPU sowie eine Gesamtperformance, welche als Multi-Thread-Test beschrieben wird.

Die neueste Version von Cinebench trägt dabei die Jahreszahl 2024 und unterstützt sowohl x86-, x64- als auch ARM-Prozessoren unter Windows und macOS. Neben dem CPU-Test bietet Cienebench 2024 auch einen Test für die verbaute Grafikkarte an. Für den Test der Grafikkarte muss diese allerdings mindestens acht Gigabyte Grafikspeicher sowie mindestens 16 Gigabyte Arbeitsspeicher in dem System verbaut sein. Als Rendering-Engine für die GPU wird Redshift verwendet.

Darüber hinaus wird Windows 10 und Windows 11 für die x86/x64-Version unterstützt. Wer einen Benchmark auf einem ARM-System durchführen möchte, muss auf Windows 11 zurückgreifen.

Als Voraussetzung für einen aussagekräftigen Benchmark mit Cinebench 2024 wird deshalb mindestens 16 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie ein Prozessor mit 64-bit SSE4.2-Support genannt. Als Grafikkarte sollte eine Navi- oder Vega-GPU von AMD oder eine dedizierte Grafikkarte mit 8 Gigabyte Grafikspeicher oder mehr zum Einsatz kommen. Maxon hat deshalb eine Liste mit allen bislang voll unterstützten Grafikkarten auf der eigenen Website veröffentlicht.

Die Standard-Version von Cinebench 2024 steht ab sofort kostenlos über die Website des Herstellers zum Download zur Verfügung.