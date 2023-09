Netto: Neue Einkaufwagen mit App-Entriegelung ohne Münze und Chips

Das neue System von Netto wird bereits in zwei bayrischen Netto-Filialen getestet. Die Entriegelung der Einkaufwagen erfolgt dabei nicht mehr mit einer Münze oder einem Münz-ähnlichen Chip, sondern direkt über das Smartphone mit einer App.

Das kontaktlose Zahlen setzt sich in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens immer mehr durch. Der Marken-Discounter Netto hat deshalb in den zwei bayrischen Filialen in Burglengenfeld (Regensburger Straße) und Sünching (Bahnhofstraße) ein neues System für die Einkaufwagen etabliert, welche es erlaubt ohne eine physische Münze den Wagen zu entriegeln.

Bei dem System kooperiert Netto mit dem baden-württembergischen Einkaufswagenherstellers Wanzl. Kunden können das Schloss des Einkaufwagens bequem per Netto-App entriegeln, dafür muss lediglich die Filiale in der App ausgewählt werden und das NFC-fähige Smartphone an den entsprechenden Einkaufwagen gehalten werden.

Als Anreiz für die Rückgabe der Einkaufwagen in die dafür vorhergesehene Einkaufwagen-Schlange könnten digitale Gutscheine für den nächsten Einkauf oder eine Spende für gemeinnützige Zwecke werden.

Die Nutzung einer personalisierten App für die Entsperrung sehen Datenschützer allerdings kritisch, da Netto theoretisch über den Zugriff persönliche Daten wie die Häufigkeit eines Einkaufs, die Verweildauer und andere Daten auswerten könnte. Aktuell ist noch unklar, ob Netto oder der Dienstleister Wanzl mit dem System Hybridloc solche Daten erheben.

Wie lange das Pilotprojekt laufen wird, kann noch nicht beantwortet werden. Darüber hinaus soll wohl erst die Akzeptanz des Systems evaluiert werden, bevor es auch in anderen Regionen getestet wird.