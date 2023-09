AMD: Gaming-Chef Scott Herkelman wird zum Ende 2024 das Unternehmen verlassen

Die neue Rolles als General-Manager für die Radeon-Sparte übernimmt ab sofort Jack Huynh, welcher damit auch zum Gaming-Chef von AMD befördert wird.

Über das soziale Netzwerk X, hat Scott Herkelman seinen Entschluss AMD zu verlassen öffentlich gemacht. Der bisherige General Manager der Graphics Business Group, welcher auch die Radeon-Grafikkarten zu verantworten hat, wird nach mehr als sieben Jahren dem Unternehmen den Rücken kehren. Herkelman wünscht dabei AMD alles Gute und einen Sieg über den "Endgegner", mit welchem wohl Nvidia gemeint sein dürfte.

Mit Jack Huynh steht bereits der Nachfolger von Herkelman fest, welcher bislang als Senior Vice President und General Manager der Computing und Graphics Business Group bei AMD zum Einsatz kam.

Mit der Neupositionierung durch einen Posten-wechsel in der Führungsetage versucht AMD sich neu aufzustellen und umzustrukturieren. Scott Herkelman stand öfters in der Kritik, da die Grafikkarte auf der RDNA-3-Architektur nicht den gewünschten Erfolg einbrachten, welcher vorher suggeriert und auch prognostiziert wurde. Die Neuausrichtung und auch der Personalwechsel hat sich dementsprechend bereits in den vergangenen Monaten angedeutet und ist aus der Sicht des Unternehmens auch nachvollziehbar.

Inwiefern der Personalwechsel einen direkten Einfluss auf die kommenden Produkte haben wird, dürfte sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Die Werbestrategie für die kommenden Grafikkarten dürfte dann aber bereits unter der neuen Führung von Jack Huynh stehen.