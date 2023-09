EU plant Gigabit-Anschlüsse für jeden Haushalt bis 2030

In den kommenden sieben Jahren soll das gesamte Internet-Netzwerk der Europäischen Union so gut ausgebaut werden, dass jedem Haushalt theoretisch ein 1-Gbit/s-Anschluss zur Verfügung gestellt werden kann.

Mit einer weiteren Finanzspritze von bis zu 200 Milliarden Euro soll das Internet innerhalb der EU stark ausgebaut werden und eine deutlich breitere Abdeckung sowie deutlich schnellere Verbindungsgeschwindigkeit in den kommenden Jahren erreicht werden.

Der Bericht zum Stand der digitalen Transformation wurde in Brüssel vorgestellt und umfasst nicht nur Defizite beim Festnetz, sondern auch bei der 5G-Abdeckung. Vor allem der geplante Glasfaserausbau muss weiter vorangetrieben werden, bislang seien lediglich 56 Prozent der Haushalte in der EU mit Glasfaseranschlüssen versehen und 81 Prozent der Bevölkerung könnten theoretisch die 5G-Technologie zu Hause nutzen. In ländlichen Gebieten sinkt die prozentuale Abdeckung allerdings auf nur noch 55 Prozent und mehr als 9 Prozent der Bevölkerung in der EU würden gar keinen Zugriff auf ein Festnetzanschluss haben.

Die Ziele bis 2030 sind dabei besonders ambitioniert, geplant ist die flächendeckende Bereitstellung von einer Internetgeschwindigkeit von mindestens einem Gigabit pro Sekunde. Ermöglicht werden dürfte dies allerdings nur, durch eine deutlich stärkeren Ausbau der 5G-Technologie, welche dann auch für Festnetzanschlüsse genutzt wird. Darüber hinaus sollen Behörden weiter digitalisiert werden, sodass die wichtigsten Behördengänge komplett digital erfolgen können. Mit einer Stärkung der weltweiten Halbleiterproduktion innerhalb der EU soll die Abhängigkeit von anderen Regionen weiter zurückgehen, ohne die bestehenden Handelsbeziehungen zu gefährden. Insgesamt sollen bis zu 20 Prozent der notwendigen Halbleiter direkt in Europa produziert werden.

Deutschland kann aktuell keine Vorreiterposition bei der Digitalisierung der EU einnehmen und wird vor allem bei der Abdeckung des Glasfasernetzes sowie bei der digitalen Verwaltung kritisiert.