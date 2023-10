Acer One T9: Kleines und günstiges Tablet mit LTE-Modem

Das One T9 von Acer könnte als günstiges und kompaktes Tablet vor allem auf Reisen eine Alternative darstellen.

Das Tablets zeichnet sich durch eine eher kompakte Bauweise mit einer Display-diagonale von 8,7 Zoll aus und kommt auf ein Gewicht von nur 345 Gramm. Das IPS-Panel löst mit 1.340 x 800 Bildpunkten auf, was auch den Einsatzzweck als Einsteigergerät unterstreicht. Mit einem MediaTek MT8768 aus dem Jahr 2020 gehört die verbaute Hardware ebenfalls nicht zu dem aktuellen Standard. Mit insgesamt acht Cortex-A53-Kernen und einer Taktfrequenz von 2,0 GHz dürfte das SoC für das normale Surfen im Internet allerdings noch leistungsstark genug sein. Die günstigste Variante des Tablets wird dabei mit 3 Gigabyte RAM angeboten und ein etwas teureres Modell wird auch mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher angeboten. Das günstige Modell hat zudem nur eine Selfie-Kamera mit 2-MP-Auflösung, während das 4-GB-Modell mit einer 5-MP-Frontkamera ausgestattet ist. Auf der Rückseite besitzen beide Variante eine 8-MP-Hauptkamera.

Als eigentliches Highlight des One T9 wird der SIM-Karten-Slot sowie die LTE-Unterstützung genannt. Das Tablet kann dank eigener Telefon-App, eingebauten Mikrofon und Lautsprecher sogar für Telefonate verwendet werden. Der interne Speicher variiert ebenfalls mit der RAM-Bestückung und wird bei dem 3-GB-Modell mit 32 Gigabyte eMMC-Speicher angegeben, während das 4-GB-RAM-Modell mit 64 Gigabyte Datenspeicher ausgestattet ist.

Bislang hat Acer das One T9 nur in Indien vorgestellt, wo es für umgerechnet rund 142 Euro in der 3-GB-RAM-Version und für 154 Euro in der 4-GB-RAM-Variante eingeführt wurde. Wann das Tablet auch in anderen Regionen verfügbar wird, kann noch nicht beantwortet werden.