Windows 12: Neue Betriebssystemversion für 2024 erwartet?

Allem Anschein nach arbeitet Microsoft bereits an dem Nachfolger von Windows 11, welcher wenig überraschend Windows 12 genannt werden dürften.

Wie der Intel-Manager Dave Zinser laut einem Bericht von den Kollegen von PCGamer verraten hat, wird der Nachfolger von Windows 11 bereits im kommenden Jahr in den Handel kommen. Konkret soll sich dabei positiv über Intel auf Bezug für Client-Prozessoren ausgesprochen haben, weil auch eine Neuauflage von Windows erwartet wird.

Interessant wird dabei die Aussage, da Microsoft auch vor der offiziellen Vorstellung von Windows 11 diese Version als Refresh also „Neuauflage“ von Windows 10 bezeichnet hat. Darüber hinaus dürfte der Intel-CFO auch gut informiert sein, was den Release und die kommenden Pläne von verschiedenen Betriebssystemversionen von Microsoft anbelangt. Da er nicht explizit von Windows 12 gesprochen hat, dürfte er auch gegen keinerlei Geheimhaltungsklausel verstoßen haben, sollte es eine solche für Windows 12 geben.

Eine neue Windows-Version galt in der Vergangenheit auch als Katalysator von neuen PC-Verkäufen, was auch einer der Gründe sein könnte, weshalb Microsoft auch wieder dazu übergegangen ist, neue Betriebssystemversionen deutlich zu kennzeichnen und nicht Windows 10 als „letzte Betriebssystemversion“ festzuhalten, wie es eigentlich bei dem Release des Betriebssystems vorgesehen war. Der Support von Windows 10 wird 2025 beendet, was die Vorstellung einer neuen Version rund ein Jahr vorher, sodass erneut zwei Versionen aktuell gehalten werden, durchaus plausibel klingt.