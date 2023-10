be quiet!: Die neuen Lüftkühler Dark Rock Elite und Dark Rock Pro 5

Dienstag, 10. Okt. 2023 17:45 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der Kühler- und Netzteilspezialist be quiet! präsentiert die beiden neuen Luftkühler Dark Rock Elite und Dark Rock Pro 5, welche auch für leistungsstarke Systeme mit Übertaktung verwendet werden können.

Der neue Dark Rock Elite von be quiet! soll dank seiner modernen Lüftertechnologie eine beispiellose Kühlleistung mit einem ikonischen Design verbinden. Der Dark Rock Pro 5 stellt hingegen die Weiterentwicklung des beliebten Dark Rock Pro 4, welche nun mit einer ARGB-Beleuchtung ausgestattet ist und einen besonders niedrigen Geräuschpegel im Betrieb gewährleisten soll.

Der Rock Elite setzt auf sieben Heatpipes, welche mit den Kühllamellen verbunden sind. Als Lüfter kommen zwei 135-mm-PWM-Modelle der Silent-Wings-Serie zum Einsatz, welche für einen optimalen Luftstrom im Performance-Modus mit bis zu 2.000 Umdrehungen pro Minute arbeiten. Im Quiet-Modus wird die maximale Drehzahl der Lüfter auf 1.500 RPM reduziert, was den fast unhörbaren Betrieb des Kühlers ermöglichen soll. Dank eines Speed-Switches kann der Anwender einfach zwischen den beiden Kühlmodi wählen.

Über die innovative Frontlüfter-Montageschiene kann die Höhe des zweiten Lüfters angepasst werden, sodass auch größere RAM-Riegel in den Slots direkt neben dem CPU-Kühler verwendet werden können. Angeboten wird der neue Lüftkühler Dark Rock Elite von be quiet! ab dem 24. Oktober 2023 für 114,90 Euro.

Der ebenfalls neu vorgestellte Dark Rock Pro 5 setzt ebenfalls auf zwei Lüfter der Silent-Wings-Serie, wobei der Frontlüfter als 120-mm-Modell etwas kleiner ausfällt und über eine speziell entwickelte, trichterförmigen Auslass für eine optimale Luftverteilung auf den Lamellen versehen ist. Der Dark Pro 5 Kühler bietet dabei den gleichen Speed Switch wie der Dark Rock Elite, dabei geht allerdings im Quiet-Modus der mittlere Lüfter mit nur 1.300 RPM zu Werke.

Ebenfalls am 24. Oktober 2023 wird der Dark Rock Pro von be quiet! in den Handel kommen und für eine unverbindliche Preisempfehlung von 99,90 Euro verkauft.