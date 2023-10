RISC-V-Prozessor Sophon SG2042: Leistung noch nicht mit x86- oder ARM-System vergleichbar

Die Entwicklung der RISC-V-Architektur für Prozessoren schreitet weiter voran. An die Leistung der aktuellen x86- und ARM-Systeme kann diese aber noch nicht anknüpfen.

Die quelloffene Befehlssatzarchitektur RISC-V kommt bereits bei vielen System-on-a-Chips zum Einsatz, welche vor allem einfache und weniger komplexe Aufgaben zu erfüllen haben. Künftig sollen aber auch High-Performance-Chips auf der Architektur basieren und den CPUs auf Basis der x86/x64 und auch ARM-Architektur Konkurrenz machen.

Mit dem Sophon SG2042 wurde erstmals ein leistungsstarker RISC-V-Prozessor mit insgesamt 64 Kernen vorgestellt. Der bislang stärkste RISC-V-Prozessor aus China wird zusammen mit einem mATX-Mainboard für umgerechnet 1.200 US-Dollar angeboten.

In Schottland haben sich nun erstmals Supercomputer-Experten der Uni Edinburgh an die genaue Untersuchung des Systems und der Rechenleistung, vor allem im Vergleich zu den etablierten Systemen auf Basis der x86-Architektur gemacht. In zahlreichen Benchmarks haben die Forscher die Performance des Systems bei der FP32- und FP64-Genaugkeit untersucht. Ein Prozessorkern des Sophon SG2042 wird als C920 bezeichnet und geht mit einer Geschwindigkeit von 2,0 GHz zu Werke. Vier Kerne teilen sich dabei 1 Megabyte Level-2-Cache und alle 64 Kerne des Prozessors können zusätzlich 64 Megabyte Level-3-Cache nutzen.

Im Vergleich zu den aktuelleren x86-Prozessoren kann der Sophon SG2042 sich allerdings nicht behaupten. Selbst ein bereits mehrere Jahre alter Intel Xeon E5-2695v4 der Broadwell-Architektur mit 18 Kernen, welcher wie der Sophon SG2042 mit 120 Watt TDP angegeben wird, rechnet noch rund vier- bis sechsmal so schnell wie der aktuell schnellste RISC-V-Prozessor, obwohl dieser 3,6-Mal mehr Kerne vorzuweisen hat.

Erwartet wird allerdings, dass die Entwicklung der RISC-V-Architektur auch weiter vorangetrieben wird und damit auch neue, stärkere RISC-V-Kerne auf den Markt kommen.