WhatsApp: Beta-Version mit neuem Design

Der beliebte Messenger WhatsApp bietet in der neuesten Beta-Version den Anwendern die Möglichkeit, ein alternatives Design zu nutzen.

WhatsApp von Meta gilt als einer der beliebtesten Messenger weltweit und erfreut sich auch seit der Übernahme durch Meta, dem Mutterkonzern von Facebook noch über eine hohe Nutzerzahl.

Die neueste Beta-Version von WhatsApp für Android ermöglicht es dem Anwender erstmals ein alternatives Design der Oberfläche zu wählen. Auf das bislang vorgeschriebene Grün von WhatsApp wird bei dem neuen Design verzichtet und wird durch ein neutrales Weiß verwendet. Lediglich bei dem Menü wird das bekannte Grün noch weiter verwendet.

Bereits vor zwei Wochen kamen die ersten Gerüchte auf, dass der Messenger WhatsApp größere Änderungen am Erscheinungsbild vornehmen möchte, obwohl mit dem aktuellen Standard-Update keinerlei Veränderung eingeführt worden ist. Die Beta-Nutzer von WhatsApp können nun erstmals das neue Design ausprobieren, welches nicht nur in neuen Farbgebungen, sondern auch mit überarbeiteten Icons im Material Design 3 stärker an das mobile Betriebssystem von Google angeglichen wird.

Als weitere Änderung soll dann später auch das eigene Profilbild als Menü-Punkt eingeführt werden. In dem unteren Menübereich der Chats, aber auch das Eröffnen eines neuen Chats wird wohl weiterhin mit dem prägnanten, hellen Grün auf sich aufmerksam machen. Die komplette Abkehr von der eigentlichen Farbgebung streben die Entwickler wohl nicht an.

Nach Angaben der Kollegen von teltarif.de wirkt das neue Design nur leicht abgeändert, dafür wirkt das Programm indessen insgesamt kontrastreicher. Ob diese Änderungen allerdings auch für die iOS-Version von WhatsApp umgesetzt wird, kann bislang noch nicht beantwortet werden, da dort eine andere Benutzeroberfläche angewandt wird und die neuen Änderungen auch eher an die Angleichung an Android angelehnt sind.