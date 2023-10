Snapdragon X Elite: Ankündigung für Mitte 2024 gilt als möglicher Release für Windows 12

Der neue Snapdragon X Elite von Qualcomm soll als besonders leistungsfähiges SoC auch in OEM-Laptops zum Einsatz kommen. Aktuell wird allerdings prognostiziert, dass Qualcomm das SoC nur in Verbindung mit Windows 12 als Betriebssystem anbieten wird, was wiederum einen möglichen Release der neuen Version von Microsofts Betriebssystem bedeuten würde.

Der Konkurrent Apple hat seine eigenen Systeme bereits komplett auf die ARM-Architektur umgestellt, während Microsoft mit den x86-/x64- und ARM-Systemen zweigleisig unterwegs ist. Den ersten Versuch der Adaption von der ARM-Architektur hat Microsoft mit Windows RT gemacht, während Windows 8 für die x86-Architektur entwickelt wurde. Mit Windows 10 hat Microsoft dann einen neuen Weg eingeschlagen und einen Exklusivvertrag mit Qualcomm auf den Weg gebracht sowie die x86-Emulation eingeführt. Die x64-Emulation wurde dann mit Windows 11 nachgereicht.

Die ARM-Systeme mit Windows und Qualcomm-SoC stellen immer noch eine Nischenplattform dar. Vor allem die fehlende ARM-Optimierungen macht die Systeme im Vergleich zu den nativen x64-Systemen kaum konkurrenzfähig.

Dieser Umstand soll sich Mitte 2024 mit dem Snapdragon X Elite von Qualcomm ändern. Ein besonders leistungsfähiges SoC, welches effizient arbeitet, soll vor allem im Bereich der Office- und Multimedia-Notebooks zu den x64-Modellen aufschließen. Zusammen mit größeren ARM-Anpassungen bei dem Betriebssystem Windows 12 sollen die Notebooks mit Qualcomm-SoC dann auch eine Alternative zu den Systemen mit Prozessoren von Intel und AMD werden. Mit der Verfügbarkeit des Snapdragon X Elite dürfte dann auch "Microsoft OS" als Referenzsystem für ARM-SoCs vorgestellt werden, was wiederum als möglicher Release von Windows 12 interpretiert werden kann.