NZXT H6 Flow: Kompaktes Gehäuse mit zwei Kammern

Dienstag, 07. Nov. 2023 19:10 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das neue H6 Flow von NZXT soll eine Mischung aus optimaler Belüftung für die verbaute Hardware und ein ansprechendes Design für PC-Enthusiasten bieten.

Das Gehäuse bietet dabei ein umlaufendes Hartglas an beiden Seiten und der Front, was eine gute Sicht auf die in dem Gehäuse verbaute Hardware ermöglicht. Der Panoramablick auf die Komponenten soll dabei aber nicht die Belüftung einschränken, sodass auch leistungsstarke Hardware in dem H6 Flow verbaut werden kann.

Ermöglicht wird dies durch das neue Zwei-Kammer-Design, welches einen verbesserten Luftstrom durch die drei vorinstallierten 120-mm-Lüfter bieten kann. Mit zwei weiteren 140-mm-Lüftern an der Unterseite des Gehäuses können weitere Komponenten wie die Grafikkarte auch direkt mit Frischluft versorgt werden. Das neugestaltete perforierte Seitenpanel ist dabei für den Luftstrom optimiert worden und wie bei den neuen NZXT-Gehäusen üblich, werden großzügig gewählte Kabelkanäle und Kabelhalterung für ein aufgeräumtes Innere verbaut.

In dem neuen H6 Flow können dabei auch größere Radiatoren mit 360 Millimetern, Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 365 Millimetern sowie ein CPU-Kühler mit einer Höhe von maximal 163 Millimetern verbaut werden.

Das neue NZXT H6 Flow und NZXT H6 Flow RGB, welches bereits ab Werk mit drei RGB-Modellen der 120-mm-Lüftern bestückt ist, werden ab sofort in den Farben Mattweiß und Mattschwarz für 119,90 Euro (H6 Flow) beziehungsweise 144,99 Euro (H6 Flow RGB) im Handel angeboten.