WhatsApp: Messenger könnte künftig auch Werbung zeigen

Wie der aktuelle WhatsApp-Chef, Will Cathcart, in einem Interview mit einer brasilianischen Zeitschrift erklärt haben soll, könnte der Messenger die Integration von Webeinblendungen in bestimmten Bereichen erlauben.

Konkret sollen die eigentlichen Chats aber von Werbeanzeigen verschont bleiben, dafür könnten aber Anzeigen in den Status oder in den einzelnen Kanälen geschaltet werden, um das Potenzial des Messengers weiter auszunutzen.

Bislang nahm Cathcart eine eher verhaltene Stellung in Bezug von Werbeeinblendungen bei WhatsApp ein und dementierte erst im vergangenen September, dass das Unternehmen sich in diesen Bereich weiterentwickeln möchte. Seine Haltung zu den Werbeanzeigen hat sich anscheinend in den letzten zwei Monaten etwas geändert, sodass die Integration von Werbung bei WhatsApp als durchaus möglich betrachtet wird. Aktuell sollen aber noch keine diesbezüglichen Tests angelaufen sein.

Die teils undurchsichtigen AGBs von WhatsApp haben bereits vor über neuen Jahren durch die Übernahme von Facebook viele Nutzer abgeschreckt. Mit mehr als zwei Milliarden aktiven Nutzern ist WhatsApp aber der mit Abstand am häufigsten verwendete Messenger weltweit und damit auch ein potenziell besonders attraktive Plattform für Werbetreibende.

Mit bezahlten Abonnements für Kanäle könnte der Messenger ebenfalls weiter monetarisiert werden. Bestimmte Kanäle würden dann nur zahlenden Abonnenten zur Verfügung gestellt werden.

Wann genau solche Pläne für die weitere Monetarisierung von WhatsApp umgesetzt werden könnte, wurde nicht weiter spezifiziert. Bereits vor einigen Jahren kamen die ersten Gerüchte auf, dass WhatsApp mit Werbungen in den Statusmeldungen erweitert werden könnte, die Pläne wurden allerdings bislang nicht umgesetzt.