noblechair: Warhammer 40.000 Edition - Ehre das Imperium

Montag, 13. Nov. 2023 20:48 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der neue noblechair Hero in der Warhammer 40K Edition ist aus veganem PU-Leder in Schwarz und Grau gehalten und trägt das Symbol des Imperium-Logos auf der Rückenlehne sowie auf der Rückseite das "Warhammer 40K Edition"-Logo sowie ikonische Stickereien des Sol-Systems soll er das Herz des Imperiums widerspiegeln und den dazu passenden Schriftzug für das Strategiespiel "There is only war" tragen.

Zu den Features des noblechair Hero gehören die integrierte und instellbare Rückenwirbelstütze (Lordosenstütze), welche die Gaming-Stühle von noblechairs besonders ergonomisch machen und einen besonderen Komfort bieten sollen, sodass auch bei längeren Gaming- und Streaming-Sessions das Sitzen angenehmen bleibt.

Des weiteren verfügt der noblechair Hero über extra Breite 4D-Armlehnen, die vollständige Flexibilität bieten sollen, um einen optimierte Position beim Gaming annehmen zu können. Der noblechair Hero ist zudem nach Din EN 1335 zertifiziert und eignet sich damit auch für den Büroalltag. Die Basis des Stuhls ist ein robuster Stahlrahmen und eine hochdichte Kaltschaumpolsterung, welche für den hohen Komfort sorgen und gleichzeitig eine lange Lebensdauer bieten soll.

Die Sitzposition kann bei dem noblechair Hero über eine Verriegelungsfunktion in einem Winkel von 90 bis 125 Grad der Rücklehne selbst angepasst werden und zusätzlich kann die Höhe des Stuhl nach den eigenen Wünschen verstellt werden.

Angeboten wird der neue noblechair Hero in der Warhammer 40.000 Edition ab dem 22. November 2023 für 489,90 Euro. Bei Caseking kann der Gaming-Stuhl ab sofort vorbestellt werden. Die Standard-Variante des noblechair Hero wird aktuell für 419,90 Euro in verschiedenen Ausführungen bei Caseking angeboten.