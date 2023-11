Amazon plant Umstrukturierung der Gaming-Sparte sowie weiteren Stellenabbau

Amazon* plant aktuell mit mehreren Entlassungen in der Gaming-Branche, was sowohl Twitch als auch die Game-Growth-Gruppe betrifft.

In einem Berief an seine Mitarbeiter hat Christoph Hartmann, Vizepräsident von Amazon Games, die Entscheidung mitgeteilt und genauer erläutert. Das Unternehmen will künftig den Schwerpunkt auf ein Angebot mit kostenlosen Spielen für Prime-Gaming-Abonnenten legen. Mit einer Verbesserung des Prime-Vorteils sollen neue Kunden gewonnen und Bestandskunden gehalten werden.

Die geplante Entlassung von rund 180 Angestellten des Twitch Corwn-Kanals, einem von Amazon betrieben Twitch-Kanal mit fernsehähnlichem Inhalt. Sowie die Auflösung der Game-Growth-Gruppe, welche kleineren Spieleentwicklern dabei helfen sollte, mit einer Selbstvermarktung erfolgreich zu werden, sollen als weitere Konsequenz angegangen werden. Bereits im April hatte Amazon rund 100 Stellen im Bereich der eigenen Spielabteilung abgebaut.

Der Crown-Kanal von Amazon auf Twitch erfreute sich eigentlich großer Beliebtheit, allerdings sollen viele "Junk Views" die Zuschauerzahlen manipuliert haben. Teilweise wurde der Kanal von ähnlich vielen Zuschauern angesehen, wie die Top-Streamer auf Twitch, dafür folgen aber vergleichsweise wenige Nutzer dem Kanal und in dem Chat werden kaum Inhalte diskutiert, was darauf hindeutet, dass Amazon den Kanal künstlich attraktiv gehalten hat, um mögliche Werbekunden zugewinnen.

Mit der Umstrukturierung will sich Amazon im Gaming-Bereich auf das primäre Geschäft konzentrieren, was aber wohl auch die eigene Spielentwicklung mit einschließt.

Das komplette Statement von Amazon kann bei den Kollegen von TechCrunch in Englisch gelesen werden.