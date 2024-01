Nach einigem Hin und Her bei der Kaufabwicklung des Entwicklerstudios von Activision Blizzard durch Microsoft müssen sich nun 8 Prozent der Belegschaft einen neuen Job suchen.

Wie die Kollegen von The Verge auf Bezug zu einem internen Schreiben berichten, will Microsoft erheblich Personaleinsparen in der Gaming-Branche. Direkt betroffen sind dabei Mitarbeiter von Xbox-Teams und dem erst kürzlich übernommenen Entwicklerstudio Activision Blizzard. Insgesamt sollen rund 1.900 Stellen eingespart werden, um eine nachhaltige und neue Kostenstruktur zu erstellen und auch zukünftiges Wachstum zu schaffen.

Wie der Chef der Xbox-Sparte Phil Spancer schreibt, will das Unternehmen eine neue Strategie entwickeln, welche es ermöglicht mehr Spiele zu mehr Spielern auf der ganzen Welt zu bringen. Microsoft plant deshalb auch Investitionen in dem Gaming-Bereich, vorerst müssten allerdings alte Strukturen aufgebrochen werden, was leider auch den Wegfall einiger Stellen bedeuten würde. Als weiterer Grund für die Personaleinsparungen wurden direkt Stelle-Überlappungen bei Activision Blizzard und Microsoft genannt. Viele Bereiche des Entwicklerstudios könnten direkt von Microsoft übernommen werden, weshalb davon auszugehen ist, dass die Arbeitsplätze der eigentlichen Entwickler bei Activision Blizzard vergleichsweise sicher sind.

Im Zuge der Stellenstreichungen wird auch der ehemalige Blizzard-Präsident Mike Ybarra das Unternehmen verlassen. Darüber hinaus wird Microsoft ein Survival-Spiel, welches von Blizzard 2022 angekündigt wird, nicht weiterführen und einstellen.

Bereits im vergangenen Jahr hat Microsoft erheblich viele Stellen in der Spieleindustrie gestrichen. Damals mussten vor allem Mitarbeiter von Bethesda und 343 Industries sich einen neuen Arbeitsplatz suchen.