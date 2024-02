Garmin Forerunner 165: Die smarte Laufuhr für Einsteiger und Fortgeschrittene

Die Forerunner 165 Serie besteht aus zwei Modellen: der Forerunner 165 und der Forerunner 165 Music. Beide verfügen über ein hochauflösendes AMOLED Touchdisplay, das sich auch mit Tasten bedienen lässt. Auf dem Display kann man alle wichtigen Daten wie Geschwindigkeit, Distanz, Herzfrequenz und VO2max ablesen, die direkt am Handgelenk gemessen werden. Die VO2max ist ein Indikator für die maximale Sauerstoffaufnahme und soll ermitteln, wie fit man ist.

Um das Training zu planen und zu optimieren, bietet die Forerunner 165 Serie verschiedene Möglichkeiten an. Man kann sich von dem Garmin Coach einen kostenlosen Trainingsplan für 5 km, 10 km oder einen Halbmarathon erstellen lassen, der von erfahrenen Coaches entworfen wurde. Oder man kann sich tägliche Trainingsempfehlungen geben lassen, die sich an den vorherigen Aktivitäts- und Gesundheitsdaten wie Schlaf oder Stress orientieren. Wenn man einen Wettkampf im Visier hat, kann man den Tag in den Wettkampfkalender in Garmin Connect eintragen und die Forerunner 165 Serie passt die Trainings so an, dass man am Tag X in Topform ist. Mit der PacePro Funktion kann man zudem eine an die Steigung angepasste Tempoanleitung erhalten, die auf der Höhe der Strecke und den persönlichen Vorlieben für das Tempo basiert. So kann man immer die richtige Strategie für alle Läufe finden.

Die Forerunner 165 Serie ist aber nicht nur eine Laufuhr, sondern auch eine Smartwatch, die das Wohlbefinden rund um die Uhr im Blick hat. Die Body Battery zeigt an, wie viel Energie man noch hat und wann man sich ausruhen oder aktivieren sollte. Die Smartwatch zeichnet auch verschiedene Schlafstadien, Herzfrequenz, Stress, Pulse Ox und Atemfrequenz auf und gibt mit dem Sleep Score eine Bewertung der Schlafqualität. Auch Nickerchen werden automatisch erkannt. Für Frauen gibt es zudem Funktionen, die Informationen zu dem Menstruationszyklus und der Schwangerschaft ermöglichen.

Mit der Forerunner 165 Serie soll man auch immer verbunden bleiben und kann sich auf dem Laufenden halten. Man kann SMS und andere Benachrichtigungen empfangen, wenn man die Smartwatch mit einem kompatiblen Smartphone koppelt. Bei einem Zwischenfall kann man eine Nachricht mit dem Namen und dem Standort an zuvor ausgewählte Notfallkontakte senden. Mit Garmin Pay kann man kontaktlos bezahlen und mit Garmin Music (nur im Forerunner 165 Music) kann man bis zu 500 Songs speichern oder Musik von Streaming-Diensten wie Spotify oder Deezer abspielen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 11 Tagen soll man sich keine Sorgen um das Aufladen machen müssen. Und über den Connect IQ Store kann man Apps, Zifferblätter und mehr auf die Smartwatch herunterladen.

Die Forerunner 165 Serie ist ab sofort ab 279,99 Euro erhältlich. Die Music-Variante wird für 329,99 Euro angeboten.