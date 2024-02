MSI hat bereits im Januar auf der CES 2024 den Handheld-PC "Claw" angekündigt. Auf Basis von Intel-Hardware sollte sich der Handheld von der Konkurrenz abheben können und mit dem Core Ultra 7 in Kombination mit der Arc Graphics 5 sowie XeSS-Upscaling auch leistungstechnisch auf dem aktuellen Stand der Technik sein.

Während zum Zeitpunkt der Präsentation noch keine konkreten Details über die Preisgestaltung genannt wurden, kamen bereits die ersten Spekulationen auf, dass der MSI Claw mit der genannten Hardware wohl rund 700 Euro kosten wird, damit dieser auch zu den Handheld-PCs mit AMD-Hardware konkurrenzfähig ist.

Wie sich nun bei dem offiziellen Release des MSI Claw herausstellen musste, kann der bislang prognostizierte Preis von rund 700 Euro für das Modell mit Core Ultra 7 nicht eingehalten werden. Die günstigste Variante des MSI Claw wird für 849 Euro gelistet und da mit dem Core Ultra 5, welcher leistungstechnisch deutlich hinter dem Core Ultra 7 einzuordnen ist. Das Modell mit Core Ultra 7 wird für 949 Euro gelistet und ist damit rund 250 Euro teurer, als zur Vorstellung des Handheld-PCs prognostiziert wurde. Mit dem angesetzten Preis darf zumindest bezweifelt werden, ob sich das Gerät als ernsthafter Konkurrent des Asus ROG Ally oder auch des Steam Deck OLED etablieren wird.

Nach Angaben von MSI ist der MSI Claw für das Mobil-Gaming in der FullHD-Auflösung ausgelegt. In Kombination mit 16 Gigabyte LPDDR5-RAM und der Verwendung von XeSS, der KI-Supersampling-Methode von Intel sollen auch neue AAA-Titel in der FullHD-Auflösung mit mittleren Grafikeinstellungen flüssig dargestellt werden können. Das 7 Zoll großes LC-Display löst mit eben den 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf und bietet eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Über den 53 Wh starken Akku soll ein Gaming über 90 Minuten ohne externe Stromquelle möglich sein.