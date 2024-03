Intel Core i9-14900KS: Prozessor wurde vor offiziellen Release bereits ausgeliefert

Noch vor dem offiziellen Release des Core i9-14900KS sind einige Modelle der Prozessoren in die Hände von Interessenten gelangt, welche diese nun testen können.

Im Forum von Overclock.net hat ein Anwender den Core i9-14900KS bereit geliefert bekommen und präsentiert die ersten Ergebnisse der neuen High-End-CPUs von Intel.

Nach den Angaben aus dem BIOS von dem verwendeten Asus ROG Z790 Apex Encore arbeitet der noch unveröffentlichte Core i9-14900KS mit insgesamt 24 Prozessorkernen, die sich aus acht Performance-Kerne und 16 Effizienz-Kerne zusammensetzen. In dieser Kombination kann der Prozessor insgesamt 32 Threads gleichzeitig bearbeiten. Der Level-3-Cache beträgt 36 Megabyte und der Level-2-Cache wird mit 32 Megabyte angegeben. Die Taktfrequenz des Core i9-14900KS auf den Performance-Kernen liegt bei maximal 6,2 GHz, bei der Verwendung von maximal drei Kernen und bei bis zu 5,9 GHz, wenn alle acht Performance-Kerne verwendet werden. Die Effizienz-Kerne des Prozessors arbeiten mit bis zu 4,6 GHz bei maximal drei Kernen und mit 4,5 GHz, wenn alle Kerne verwendet werden.

Die maximal Verlustleistung des Prozessors steigt wie erwartet auf 150 Watt an, was noch einmal einer Steigerung von rund 20 Prozent im Vergleich zu dem Core i9-14900K entspricht. Die MTP PL2 hingegen liegt weiterhin bei 253 Watt und der Turbo-Time-Paramater wird auf 28 Sekunden hoch gesetzt, damit eine unlimitierte Leistungsaufnahme für kurze Zeiten gewährleistet wird. Offiziell wird von dem Core i9-14900KS Arbeitsspeicher mit einer Geschwindigkeit von DDR5-5600 unterstützt, die CPUs der Raptor-Lake-Generation von Intel können erfahrungsgemäß aber auch mit deutlich höheren Speichertaktraten umgehen.

Darüber hinaus finden sich auf X auch mehrere Einträge über Anwender, welche den Prozessor bereits in den Händen halten, da diese wohl frühzeitig verschickt wurden. Offiziell wird der Intel Core i9-14900KS wohl erst in den kommenden Wochen von Intel präsentiert und dürfte für rund 750 bis 800 Euro in den Handel kommen.