MSI Jubiläums-Laptop: Monster Hunter Edition mit Early-Bird-Rabatt

Montag, 13. Mai. 2024

MSI feiert 20 Jahre Innovation mit der Veröffentlichung des Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition Gaming-Notebooks in Partnerschaft mit CAPCOM.

Dieses limitierte Modell, inspiriert von der beliebten Monster Hunter-Spieleserie, ist nun exklusiv im MSI-Shop.

Das Jubiläumsmodell zeichnet sich durch ein einzigartiges Design aus, das den Rathalos, einen ikonischen Drachen aus dem Spiel, auf dem Laptop-Cover darstellt. Weitere Designelemente umfassen ein Drachentotem und das goldene Jubiläumssymbol von MSI x Monster Hunter auf der Tastaturseite und dem Touchpad.

Der Crosshair 16 HX D14VFKG-406 Monster Hunter Edition ist das erste Modell der Serie, das in Deutschland erhältlich ist. Es kombiniert leistungsstarke Technologie mit einem schlanken Design und bietet eine GeForce RTX 40 Serie Grafikkarte, die durch die Cooler Boost 5-Kühlung unterstützt wird. Der QHD+ Bildschirm mit 240-Hz-Technik verspricht eine detailreiche und scharfe Darstellung der Spiele. Die modernen Schnittstellen und Wi-Fi 6E-Konnektivität sollen eine optimale Verbindung gewährleisten. Eine Gaming-Tastatur mit Mystic-Light-RGB-Beleuchtung und ein 90-Wh-Akku runden das Paket ab.

Die Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition repräsentiert die Kombination aus CAPCOMs Expertise in der Entwicklung von Spielen und MSIs Fertigkeit in der Herstellung hochwertiger Hardware. MSI plant zudem, weitere Produkte im Monster-Hunter-Design für den deutschsprachigen Markt einzuführen. Weitere Informationen dazu werden in Kürze bekannt gegeben.

Die unverbindliche Preisempfehlung des Laptops beträgt 2.149,00 Euro zudem dürfen sich die ersten Käufer über einen Early-Bird-Rabatt zu einem Verkaufspreis von 1.899,00 Euro freuen.