Recall: Microsoft speicher künftig auf Wunsch alle Daten eines Windows-PCs

Diese Funktion ist Teil der neuen "Copilot Plus PCs", die mit Qualcomms Snapdragon X Elite Chips ausgestattet sind und über erweiterte Verarbeitungskapazitäten verfügen.

Recall arbeitet, indem es regelmäßig Bildschirmaufnahmen des aktiven Bildschirms erstellt, die dann verschlüsselt auf der lokalen Festplatte gespeichert werden. Benutzer können diese Aufnahmen durchsuchen, um Inhalte wiederzufinden, die sie auf ihrem PC angesehen haben, sei es in Apps, während Live-Meetings oder auf besuchten Websites. Die Funktion bietet auch die Möglichkeit, durch KI-gestützte Features Telekonferenzen und Videos zu durchsuchen, die transkribiert und übersetzt werden können.

Obwohl die Funktion praktisch erscheint, gibt es Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre. Microsoft versichert jedoch, dass die Recall-Datenbank lokal und privat auf dem Gerät bleibt, verschlüsselt und an das Benutzerkonto des Nutzers gebunden ist. Screenshots, die durch Recall erstellt werden, sind ausschließlich mit einem spezifischen Benutzerprofil verknüpft und werden nicht mit anderen geteilt, sind für Microsoft nicht einsehbar und werden auch nicht für zielgerichtete Werbung verwendet.

Benutzer haben die Kontrolle über die Funktion und können das Erfassen von Inhalten pausieren, stoppen oder gelöschte Inhalte und können spezifische Apps oder Websites von der Aufnahme ausschließen. Recall nimmt keine Screenshots von Private-Webbrowsersitzungen in Microsoft Edge oder von DRM-geschützten Inhalten auf. Sensible Informationen wie Passwörter und Finanzkontonummern, die auf dem Bildschirm erscheinen, werden jedoch nicht aktiv ausgeblendet.

Die neue Funktion erfordert zudem eine erhebliche Hardwarekapazität neuer Geräte. Um Recall nutzen zu können, benötigen Benutzer einen der neuen Copilot Plus PCs mit mindestens 256 GB Festplattenspeicher und 50 GB verfügbarem Speicherplatz. Die Standardeinstellung für Recall auf einem 256-GB-Gerät ist 25 GB, was ungefähr drei Monate an Aufnahmen speichern kann. Benutzer können diese Zuweisung in ihren PC-Einstellungen anpassen, wobei alte Aufnahmen gelöscht werden, sobald der zugewiesene Speicher voll ist.

Microsoft befindet sich derzeit in der Testphase mit Recall und sammelt Kundenfeedback, um mehr Kontrollmöglichkeiten für Unternehmenskunden zur Verwaltung und Steuerung von Recall-Daten zu entwickeln und das Gesamterlebnis für Benutzer zu verbessern.