be quiet! - erstaunliche Neuheiten auf der Computex - erstes Showcase und mehr

Mittwoch, 05. Jun. 2024 22:10 - [rj]

Wer be quiet! als Hersteller kennt und verfolgt hat, der weiß das man dort so lange wie irgend möglich gegen den RGB-Show-Trend geschwommen ist und sich lieber auf schlichte und praktibale Designs konzentrierte. Das Makenzeichen war "schwarz" und bislang wenig bunt.

Nachdem sich RGB langsam aber zumeist dezent in die Produkte eingeschlichen hat, folgt nun im Jahr 2024 durchaus ein Richtungswechsel zu mehr unterschiedlichen Designs und Produktlinien bei be quiet. Auf der Messe präsentiert der Hersteller überraschend neben anderen Produkten seine ersten "Showcase-Gehäuse" Light Base 900 und Light Base 600. Es wird bunt!

Light Base 900/600: Aus jedem Blickwinkel außergewöhnlich

Light Base 900 und Light Base 600 sind die ersten Gehäuse von be quiet!, die im "Fishtank"- oder "Showcase"-Stil gestaltet wurden. Mit komplett verglaster Front und Seitenteilen bieten sie einen atemberaubenden Panoramablick auf alle PC-Komponenten, während das Zwei-Kammer-Design Netzteil, Laufwerk und Kabel geschickt verbirgt. Die Light Base Gehäuse können in drei verschiedenen Ausrichtungen genutzt werden: in der normalen Ausrichtung (rechte Seite), umgekehrt (linke Seite), indem die Füße von unten nach oben geschoben und das Gehäuse umgedreht wird, oder horizontal mit den Glasfenstern an Oberseite und Vorderseite. Diese Flexibilität eröffnet neue kreative Möglichkeiten für Builds und Setups. Zudem unterstützen die Gehäuse Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen wie Asus BTF, Gigabyte Project Stealth und MSI Project Zero.





Das Light Base 900 DX ist die Basisversion ohne vorinstallierte Lüfter. Es bietet Platz für zwei 420mm-Radiatoren und enthält einen 1,5 m langen ARGB-LED-Streifen für außergewöhnliche Lichteffekte. Das Light Base 900 FX kommt mit vier Light Wings 140mm PWM-Lüftern, die hohen Luftdurchsatz bei leisem Betrieb gewährleisten. Die umgekehrten Lüfterblätter der Seitenlüfter sorgen für eine ästhetische Optik.

Das Light Base 600 DX, der kleinere Bruder des Light Base 900, bietet die gleiche großartige Panoramasicht, Flexibilität beim Layout und Unterstützung für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen. Trotz kleinerer Grundfläche können Radiatoren bis zu 360 mm installiert werden. Es enthält ebenfalls eine ARGB-LED-Leiste für stimmungsvolle Beleuchtung. Das Light Base 600 LX verfügt über vier neue Light Wings LX 140mm PWM-Lüfter, wobei die Seitenlüfter wie beim Light Base 900 FX mit umgekehrten Lüfterblättern ausgestattet sind.



















Light Loop 360mm/240mm: Höchste Leistung und Beleuchtung

Die neuen leistungsstarken All-in-One (AIO)-Wasserkühlungen Light Loop 360mm und Light Loop 240mm von be quiet! richten sich an Benutzer mit stark übertakteten Systemen. Der Kühlblock ist mit 16 ARGB-LEDs ausgestattet und wird mit Light Wings LX PWM-High-Speed-Lüftern kombiniert, die vielfältige Beleuchtungsoptionen bieten. Dank moderner Pumpe, speziell entwickelter Jet Plate und Kühlplatte liefern die Light Loop Kühler exzellente Leistung für alle gängigen Consumer-CPUs. Sie werden mit einem ARGB-PWM-Hub für bis zu 6 ARGB-Produkte und Lüfter sowie einer Nachfüllflasche für das Kühlmittel geliefert. Erstmals sind sie in zwei Farben erhältlich: Schwarz und Weiß.











Light Wings LX: Die besondere Wahl für farbintensive ARGB-Builds

Nach dem Erfolg der Light Wings führt be quiet! nun die Light Wings LX Lüfterserie ein. Diese verfügen über eine beleuchtete Lüfternabe und optimierte, matttransparente Lüfterblätter für hervorragende Leistung und Beleuchtung. 16 LEDs ermöglichen eine Vielzahl von Farben und Beleuchtungsmodi, und die ARGB-Verbindung kann in Reihe (Daisy-Chain) geschaltet werden. Erhältlich sind die Light Wings LX in vier Versionen: 120mm PWM, 120mm PWM High-Speed, 140mm PWM und 140mm PWM High-Speed, jeweils in Schwarz (Einzel- und Dreierpacks) und Weiß (nur Dreierpacks). Die High-Speed-Modelle nutzen einen Motor mit geschlossenem Regelkreis, der die Drehzahl unabhängig vom Luftwiderstand konstant hält.







Dark Rock 5: Extrem hohe Kühlleistung und hohe Kompatibilität

Der Dark Rock 5 vereint extrem hohe Kühlleistung mit hoher Kompatibilität in einem Luftkühler. Er ist leicht zu installieren und verfügt über leise Lüfter, ideal für passionierte Gamer. Sein asymmetrisches Design und Aussparungen am Kühlkörper gewährleisten hohe RAM- und VRM-Kühlerkompatibilität. Mit 6 Kupfer-Heatpipes und einem Silent Wings 4 120mm PWM-Lüfter sorgt er für perfekte Kühlung bei nahezu unhörbarem Betrieb. Die vernickelte Kupferbodenplatte ist mit Flüssigmetall-Wärmeleitpaste kompatibel. Optisch überzeugt der Dark Rock 5 mit einer schwarzen Beschichtung mit Keramikpartikeln und einer magnetischen Mesh-Abdeckung.







Pure Power 12: Außergewöhnlich leise mit Premium-Features

Das Pure Power 12 ist die Festkabelversion des preisgekrönten Pure Power 12 M und bietet identisch hohe Leistung. Es ist die erste Netzteilserie von be quiet! mit voller Unterstützung für ATX 3.1 und PCIe 5.1, bietet 80 PLUS Gold Effizienz und einen extrem leisen 120mm Lüfter. Diese Kombination aus erstklassigen Eigenschaften und attraktivem Preis macht es perfekt für Silent-PCs, Büro- und Heimkinosysteme. Das Pure Power 12 ist in den Leistungsstufen 1000W, 850W, 750W, 650W und 550W erhältlich.