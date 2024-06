SCUF Gaming stellt neuen SCUF Nomad Controller vor

Mittwoch, 05. Jun. 2024 22:33 - [rj] - Quelle:Pressemitteilung

SCUF Gaming hat einen neuen Controller für mobiles Gaming im Programm, den SCUF Nomad. Speziell für das iPhone entwickelt, kombiniert dieser Bluetooth-Controller die bewährte Leistungsfähigkeit und Ergonomie, die SCUF für wettbewerbsorientierte Gamer optimiert hat, in einem handlichen mobilen Design.

Der Nomad verkörpert SCUFs langjährige Erfahrung im Design und die marktführende Qualität, die Konsolen- und PC-Spieler zu schätzen wissen. Er bietet ein erstklassiges mobiles Gaming-Erlebnis in einem kompakten Format, das sich ideal für unterwegs eignet. „Die konturierten Griffe und großen Trigger des Nomad sind von den innovativen Paddle-Controllern von SCUF inspiriert und für mobile Geräte neu interpretiert“, erklärt Jake Tenorio, Director of Product Marketing bei SCUF Gaming. „Der Nomad liegt angenehm in der Hand, was bei vielen mobilen Controllern oft vernachlässigt wird und die Gaming-Leistung sowie die Spieldauer beeinträchtigen kann. SCUFs Designphilosophie stellt die Ergonomie in den Vordergrund, und das spüren die Nutzer sofort, wenn sie den Nomad zum ersten Mal in die Hand nehmen.“

Die Full-Size-Thumbsticks des Nomad bieten hohe Präzision und Kontrolle, während drifthemmende Hall-Effekt-Komponenten für konstante Leistung sorgen. Ergänzt werden diese durch die zwei hinteren Paddles, eine patentierte Innovation von SCUF, die zusätzliche Geschwindigkeit und Kontrolle ermöglicht und gleichzeitig die Belastung der Hände reduziert. Spieler können so die Thumbsticks und hinteren Paddles gleichzeitig nutzen, ähnlich wie professionelle Gamer – ein großer Fortschritt für SCUFs idealen Spielansatz auf allen Plattformen.

Der SCUF Nomad wird von einer kostenlosen iOS-Begleit-App unterstützt, für die kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich ist. Mit der SCUF App können Nutzer einfach auf Spiele wie CoD: Mobile, Roblox oder NBA 2K zugreifen und sie spielen. Die App ermöglicht es auch, Spiele aus dem App Store und Remote Play-Apps direkt von der Konsole oder dem PC aus zu starten. Nutzer können Controller-Profile für den Nomad erstellen, um die Empfindlichkeit der Trigger, die Reaktionsfähigkeit der Thumbsticks und die Tastenbelegung anzupassen. Profile lassen sich Spielen in der Bibliothek zuweisen und mühelos mit Freunden teilen. Zudem erleichtert die SCUF App das Aufnehmen und Teilen von Spielhöhepunkten auf dem Smartphone, sodass Spieler ihre Fähigkeiten präsentieren können.

„Da sich der Gaming-Markt ständig weiterentwickelt, hat sich SCUF das Ziel gesetzt, innovative Lösungen bereitzustellen, die die Leistung und den Spaß am Gaming auf allen Plattformen steigern“, so Tenorio. „Mobile Gaming ist eine spannende neue Kategorie für SCUF, da die Grenzen zwischen Smartphone-, Konsolen- und PC-Spielen immer mehr verschwimmen. Mit dem SCUF Nomad, der für 99 US-Dollar (UVP) erhältlich ist, können mehr Spieler als je zuvor die Vorteile eines SCUF-Controllers genießen. Die SCUF Experience ist jetzt ganz offiziell mobil.“

Der SCUF Nomad ist ab dem 30. Mai 2024 online für 99,99 US-Dollar vorbestellbar und im Sommer bei ausgewählten Händlern erhältlich. Der Nomad ist mit iOS 16+ kompatibel und wird zunächst in Schwarz angeboten, mit weiteren Personalisierungsoptionen und Farbvarianten in der Zukunft.