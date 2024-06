MSI gewinnt Computex Best Choice Award

Mittwoch, 05. Jun. 2024 22:42 - [rj] - Quelle:Pressemitteilung

Bereits in dieser Woche wurden die Gewinner der Best Choice Awards 2024 bekannt gegeben. MSI gewann gleich fünf der renommierten Auszeichnungen und war damit klarer Sieger der Preisverleihung, zu der über 500 Mitbewerber angetreten waren.

Der MSI Prestige 16 AI Evo Slim AI Laptop gewann den „Golden Award“ in der Kategorie Computer und Systeme. In jeder Kategorie wird nur ein “Golden Award”-Gewinner von der Fachjury gekürt. Der MSI Claw Gaming Handheld, die MSI GeForce RTX™ 4090 24G SUPRIM FUZION Grafikkarte und der MSI Modern AM273Q Serie All-in-One PC gewannen jeweils einen „Category Award“. Der MSI Cubi NUC Serie Mini PC wurde mit dem neu eingeführten „Sustainable Tech Special Award“ ausgezeichnet. Die vielfältigen Prämierungen unterstreichen einmal mehr MSIs Status als Weltmarktführer in den Bereichen AI-PC, Content Creation und Gaming.

"Wir sind dankbar für die Anerkennung durch die COMPUTEX-Jury. Unser Dank gilt darüber hinaus unseren Partner und Kunden, die uns ihr Vertrauen schenken und uns kontinuierlich unterstützen. Wir von MSI haben uns der Integration neuester AI-Technologien und innovativer Konzepte in unsere Produkte verschrieben und streben danach, die beste Benutzererfahrung zu bieten. Die Auszeichnungen würdigen nicht nur unsere bisherigen Erfolge, sondern dienen auch als Ansporn für unsere zukünftige AI-PC-Entwicklung. Wir werden weiterhin die Prinzipien von Innovation und Exzellenz hochhalten, die Produktqualität und Servicelevel kontinuierlich verbessern und mehr bahnbrechende Technologien und Lösungen in die Branche einbringen", sagt Sam Chern, Vice President of Marketing bei MSI.

Golden Award: MSI Prestige 16 AI Evo Slim AI Laptop

Das MSI Prestige 16 ist das einzige 16-Zoll-Notebook der Branche, das außergewöhnliche Mobilität, Sicherheit und Konnektivität vereint. Mit einem Gewicht von nur 1,5 kg ist es über 30% leichter als vergleichbare Modelle, was die Portabilität erheblich verbessert. Die Akkulaufzeit ist ein entscheidender Faktor für die Mobilität; das Prestige 16 ist mit dem größten 99,9Wh-Akku der Branche ausgestattet und bietet bis zu 19 Stunden Akkulaufzeit. In Kombination mit seinem ultraleichten Gehäuse gilt das Modell als der mobilste 16-Zoll-Laptop. Entwickelt für Profis und Geschäftsleute bietet das Prestige 16 zudem hervorragende Sicherheitsfunktionen. Es ist mit einem physischen TPM-Chip ausgestattet, der einen hardwarebasierten Schutz der Dateiverschlüsselung bietet. Was das Prestige 16 darüber hinaus einzigartig macht, ist die Ausstattung mit dem Tobii Aware Anti-Screen-Peeping-Dienst und der integrierten dualen Windows-Authentifizierung mit Gesichtserkennung und Fingerabdruck-Scanning, was es zum sichersten 16-Zoll-Laptop auf dem Markt macht.

Category Award: MSI Claw Gaming Handheld

Die MSI Claw ist ein bahnbrechendes tragbares Gaming-Gerät, das eine neue Ära der mobilen Spielerlebnisse einläutet. Es wird von Intel® Core™ Ultra Prozessoren angetrieben und verfügt über die Intel® XeSS-Technologie, die auch bei AAA-Titeln ein flüssiges und immersives Spielerlebnis gewährleistet. Sein robustes HyperFlow-Kühlsystem und ein großer 53Wh-Akku, kombiniert mit Thunderbolt 4-Konnektivität, machen das Modell zu einem außergewöhnlichen Gaming-Handheld. Die Claw unterstützt auch den MSI APP Player, der die Spieloptionen auf Windows- und Android-Mobilspiele erweitert. Ergonomisch gestaltet, passt die Claw bequem in verschiedene Handgrößen und verbessert das Spielerlebnis. Das Gerät verfügt über ein 7-Zoll-Full-HD-Touchscreen-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, was eine visuell beeindruckende und reaktionsschnelle Spielumgebung gewährleistet. Zusammengefasst stellt die MSI Claw eine bahnbrechende Ergänzung der Gaming-Welt dar und bietet ein unvergleichliches mobiles Gaming-Erlebnis mit fortschrittlicher Technologie, ergonomischem Design und leistungsstarken Funktionen.

Category Award: MSI GeForce RTX™ 4090 24G SUPRIM FUZION Grafikkarte

Die MSI SUPRIM FUZION ist eine innovative Hybrid-Grafikkarte mit Flüssigkeitskühlung, die den bequemen Installationsprozess der Luftkühlung mit den thermischen Eigenschaften der Wasserkühlung kombiniert. Sie bietet innovative Lösungen, um dem Wunsch der Anwender nach hoher Leistung, effizienter Wärmeableitung, einfacher Installation und der Nutzung von AI-Anwendungen gerecht zu werden. Die Grafikkarte ist mit der NVIDIA GeForce RTX 4090-Serie GPU ausgestattet und verfügt über das patentierte Flüssigkeitskühldesign von MSI, das die Gesamtleistung der Grafikkarte verbessert. Der kurze Rohrweg erhöht den Druck für eine verbesserte Wasserzirkulation. Die flache Pumpe lässt mehr Platz im Kühler für die Luftzirkulation, und die Kupferbasis mit Mikrofinnen fängt die Wärme der GPU effektiv ein. Mit drei zusätzlichen Reservoirs bietet die SUPRIM FUZION etwa 18% mehr Kühlmittelkapazität im Vergleich zu Standardradiatoren, was die Wasserzirkulationsfähigkeit verbessert. Der Radiator ist so gestaltet, dass die Lamellen im Kühlbereich dichter und im Wärmeableitungsbereich sparsamer sind, um den Wärmeaustausch zu verbessern. Luft wird von Lüftern mit einzigartigen gerillten Flügeln gedrückt, die abnormale Vibrationen reduzieren und Geräusche dämpfen. Zusammen ermöglichen diese innovativen Technologien der SUPRIM FUZION, das Potenzial der fortschrittlichen Kühlung optimal zu nutzen, um das Spielerlebnis zu verbessern und AI-zentrierte Aufgaben effizient und leistungsstark zu bewältigen.

Category Award: MSI Modern AM273Q AI Serie All-in-One PC

Der MSI Modern AM273Q AI Serie All-in-One PC, ausgestattet mit einem 27" IPS WQHD-Panel und dem Intel® AI Boost NPU, wurde mit ebenfalls mit einem Best Choice Award der COMPUTEX 2024 ausgezeichnet. Dieser PC überzeugt mit innovativen Funktionen und einem umweltfreundlichen Design. Die Modern AM273Q AI Serie besteht aus PCR (Post-Consumer Recycled) Kunststoffmaterialien und kommt in einer umweltfreundlichen Verpackung. Die exklusive Power Meter App unterstützt eine Ein-Klick-Energiesparfunktion, die Berechnung von Kohlenstoffemissionen und Energiekosten, wodurch die Benutzer effizienter arbeiten können. Die EyesErgo-Technologie schützt die Augen mit einem ergonomischen Ständerdesign. Die MSI Instant Display-Technologie mit Thunderbolt 4 und HDMI-In ermöglicht es Modellen der Modern AM273Q AI Serie, ohne Booten als Monitor zu fungieren. Es unterstützt auch eine vierfache Anzeige und verfügt über einen Kartenleser zur Produktivitätssteigerung. Die eingebaute ausfahrbare Full-HD-Webcam bietet verbesserten Datenschutz für die Benutzer. Das benutzerfreundliche Design erleichtert das Aufrüsten der 2,5" HDD/SSD. Die Modern AM273Q AI Serie eignet sich perfekt für umweltbewusste Nutzer, die sich außergewöhnliche Leistung wünschen, und ermöglicht es, mit weniger mehr zu erreichen.

Sustainable Tech Special Award: MSI Cubi NUC Serie Mini PC

Die MSI Cubi NUC 1MG und MSI Cubi NUC 13MQG Serie Mini PCs haben den Sustainable Tech Award auf der COMPUTEX 2024 und den Red Dot Award 2024 für ihr kompaktes, energieeffizientes, FSC-nachhaltiges Verpackungsdesign gewonnen. Sie bestehen aus PCR (Post-Consumer Recycled) Kunststoffmaterialien und das recycelte geformte Zellstofftray-Verpackungsdesign ist dazu konzipiert, Abfall zu reduzieren. Die preisgekrönte Cubi-Serie verfügt über mehrere innovative Funktionen zur Produktivitätssteigerung und punktet mit einem umweltfreundlichen Design. Beispielsweise bietet sie eine exklusive Power Meter App, die eine Ein-Klick-Energiesparfunktion, Kohlenstoffemissionen und Energiekostenberechnung unterstützt. Der Mini-PC ermöglicht zudem eine vierfache Anzeige mit Thunderbolt 4 und verfügt über den exklusiven MSI Power Link. Dadurch kann der Netzschalter von MSI-ausgewählten Monitoren den Cubi NUC einschalten, was für Nutzer, die ihn hinter einem Monitor montieren möchten, sehr konfortabel ist. Darüber hinaus umfasst die Cubi NUC-Serie Dual 2.5G LANs und DDR5-Speicher, und der Cubi NUC 13MQG unterstützt die vPro-Technologie, die eine reibungslosere Benutzererfahrung mit einem auf Sicherheit fokussierten Design bietet. Die Cubi NUC-Serie ist ein Beleg für MSIs Engagement für umweltbewusste Produktdesigns und technologische Innovation.