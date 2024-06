Donnerstag, 06. Jun. 2024 11:18 - [rj]

Die SPATIUM M560 wird nach der Spatium M570 Pro, Spatium M570 und MSI SPATIUM M580 schon die vierte SSD mit PCIe-5-Interface aus dem Hause MSI.

Die SPATIUM M560 PCIe 5.0 NVMe M.2, ausgestattet mit dem 7nm DRAM-losen Controller PHISON E31T, bietet Energieeffizienz und Übertragungsraten von bis zu 10 GB/s in Kapazitäten von 1TB und 2TB.

Die weltweit erste nicht-metallische VC-Thermal-Lösung für SSDs kühlt durch einen zweiphasigen Flussübergang von Gas und Flüssigkeit mit minimaler Signalinterferenz. Das ermöglicht einen schnellen und leisen Wärmeaustausch und gewährleistet so eine effiziente Datenübertragung. Natürlich wird die SSD auch ohne Kühler in reiner Form für Notebooks und andere kompakte Geräte angeboten werden.

Neben der neuen M.2 SSD wird es auch eine schnelle tragbare SSD von MSI geben.

Die DATAMAG 40Gbps/20Gbps Magnetische tragbare SSD kann beispielsweise an iPhones angebracht werden, um hochwertige Videoaufnahmen speichern zu können, oder an jedes weitere Gerät, um die Speicherkapazität mit Übertragungsraten von bis zu 40 Gbps zu erweitern. Sie ist in einem schlanken Gehäuse aus Aluminiumlegierung untergebracht und wird vom PHISON U21 USB 4.0 Controller angetrieben. Das DATAVAULT 20Gbps SSD-Gehäuse kann zudem mit der Apple Find My App lokalisiert werden.