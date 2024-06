Corsair - Kühlung und Gehäuse im Focus auf der Computex

Donnerstag, 06. Jun. 2024 20:50 - [rj] - Quelle:Pressemitteilung

Auf der diesjährigen Computex sind leistungsstarke neue Kühllösungen und vielseitige PC-Gehäuse zu sehen, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Systembauer begeistern werden. Wie bei fast allen Herstellern sind viel Glas und RGB zu sehen, aber auch das eine oder andere neue Konzept. Alle Details zu den auf der Computex vorgestellten neuen CORSAIR-Produkten finden Sie unter https://corsair.com/computex.

Höchste Kühlleistung trifft auf attraktives Design: Die neuen Lüfter von CORSAIR verleihen jedem individuellen PC Flair und Funktionalität. Enthusiasten, die ihren Buildprozess mit dem revolutionären iCUE LINK-Netzwerk aufräumen und beschleunigen möchten, bieten sich mit der LX RGB- und RX MAX-Serie neue Lüfteroptionen. LX RGB besticht durch duale RGB-Lichtschleifen, die erstklassige Kühlung mit einer faszinierenden Lichtshow verbinden. Performance-Enthusiasten bieten die 30 mm dicken RX MAX-Lüfter einen optimierten Luftstrom bei unglaublich leisem Betrieb. Sie sind mit markantem RGB oder ohne RGB, dafür mit Flüssigkristallpolymer-Verstärkung erhältlich.

Systembauer, die nach einer direkten Mainboard-Steuerung über einfach verkettete PWM-Steckverbinder suchen, werden die neue RS-Lüfterserie zu schätzen wissen, die auch als ARGB-Variante verfügbar ist.

Revolutionäre Kühlung mit der iCUE LINK TITAN-Serie: Diese CPU-Kühler nutzen die von CORSAIR entwickelte hochmoderne FlowDrive-Kühl-Engine, die von einem Drehstrommotor angetrieben wird und eine Kühlplatte mit hochpräzisem Oberflächenprofil zur Maximierung des Kontakts mit der CPU aufweist. Während leistungsstarke RX RGB-Lüfter die Wärme ableiten, unterstreicht die lebendige RGB-Pumpenkappe den markanten Look.

Die neuen CapSwap-Module sind mit allen iCUE LINK-Kühlern einschließlich der TITAN-Serie kompatibel und ermöglichen ein schnelles optisches oder funktionales Upgrade Ihres Kühlers. Das Groove-Modul sorgt mit seinem einzigartigen, konturierten Design für eine besondere Atmosphäre, während das VRM-Lüftermodul die Mainboard-Komponenten rund um den CPU-Sockel kühlt – perfekt für Power-User, die übertakten möchten. Die beiden neuen Module ergänzen das bereits erhältliche LCD Screen-Modul in der wachsenden Palette an CapSwap-Zubehör.

Der Zeit voraus mit beeindruckender Grafik: Erleben Sie unvergleichliche Bildqualität auf dem XENEON 34WQHD240-C, einem 34 Zoll großen QD-OLED-Curved-Gaming-Monitor mit einer GtG-Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden, einer Bildwiederholrate von 240 Hertz, unbegrenztem Kontrastverhältnis und VESA DisplayHDR TrueBlack 400-Technologie für eine bemerkenswert lebendige Darstellung.

Kompakte Eleganz, kompromisslose Performance: Kompaktheit ohne Kompromisse. Lernen Sie den CORSAIR ONE i500 PC kennen – ein technisches Wunderwerk mit NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 GPU und Intel® Core™ i9-14900K CPU, beide flüssigkeitsgekühlt, und zudem mit KI-fähiger Performance und preisgekrönten Komponenten von CORSAIR für Content Creators, Profis und Gamer. Jetzt in den Stilvarianten Holz Dunkel und Holz Hell verfügbar. Metall Dunkel ist in Kürze erhältlich.

Vielseitige Gehäuse für Ihren nächsten PC: Ganz gleich, ob Sie eine Hochleistungs-Gaming-Maschine oder eine elegante, professionelle Workstation konstruieren, ein Build mit 3500X und 9000D RGB AIRFLOW fällt immer ins Auge. Das 3500X beeindruckt durch sein umlaufendes Design aus gehärtetem Glas und ein vielseitiges Layout, das große GPUs und Mainboards bis zu EATX unterstützt – oder Sie entscheiden sich für einen kabellosen Look mit einem ASUS BTF- oder MSI PROJECT ZERO-Mainboard-Setup mit versteckten umgekehrten Anschlüssen.

Das 9000D RGB AIRFLOW, ein Super-Tower-Gehäuse, das auf dem 1000D aufbaut, ist das ultimative Vorzeigemodell für anspruchsvolle Systeme. Dank des zum Patent angemeldeten InfiniRail™-Systems gehören festen Lüfterpositionen der Vergangenheit an. Stattdessen kann der Luftstrom nun durch einfaches Verschieben der Schiene genau dorthin gelenkt werden, wo er benötigt wird. Der mitgelieferte iCUE LINK-System-Hub sorgt dafür, dass sich ein zu diesem massiven Gehäuse passendes Top-System auch schnell aufbauen lässt: dank optimierter Anschlüsse und cleverer Kabelführung.

Mit diesen Innovationen bietet CORSAIR Unterstützung für Enthusiasten auf jedem Level und kombiniert Leistung mit einzigartigen Anpassungsoptionen, damit Ihr Traum-Setup Wirklichkeit wird.