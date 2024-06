Dragon Age: The Veilguard - Trailer spaltet die Fangemeinde!

BioWare, der Entwickler des lang erwarteten Spiels "Dragon Age: The Veilguard", hat kürzlich einen Trailer veröffentlicht, der gemischte Reaktionen in der Fangemeinde hervorgerufen hat.

Der Trailer, der am 6. Juni 2024 veröffentlicht wurde, zeigt eine Abkehr von der traditionell düsteren Ästhetik der Serie, was bei einigen Fans für Unmut sorgte.

Das Spiel, das ursprünglich als "Dragon Age: Dreadwolf" bekannt war, wurde umbenannt, um die Bedeutung der neuen Charaktere und ihrer Mission zur Rettung der Fantasy-Welt "Thedas" hervorzuheben. Der Trailer präsentiert sieben neue Helden, darunter Harding die Späherin, Neve die Detektivin, Emmrich der Nekromant, Taash der Drachenjäger, Davrin der Wächter, Bellara die Schleierspringerin und Lucanis der Magiertöter. Die Rückkehr von Varric, einem beliebten Zwergencharakter aus früheren Spielen, wurde ebenfalls bestätigt.

Die Reaktionen auf den Trailer waren überwiegend kritisch. Fans äußerten sich enttäuscht über den als zu hell und cartoonhaft empfundenen Grafikstil, der nicht der erwarteten Dark-Fantasy-Atmosphäre entspricht. Auch die musikalische Untermalung wurde als unpassend für das Genre betrachtet. In Online-Foren wurden Vergleiche mit dem Animationsstil von "Shrek" gezogen.

BioWare hat für den 11. Juni um 17:00 Uhr ein Gameplay-Reveal angekündigt, das die Fans hoffentlich beruhigen wird. Es wird erwartet, dass die ersten Spieleindrücke die charakteristische düstere Stimmung der Serie einfangen und die Bedenken der Community zerstreuen werden.

"Dragon Age: The Veilguard" ist für eine Veröffentlichung im Herbst 2024 geplant, ein konkretes Erscheinungsdatum steht jedoch noch aus. Der Trailer hat innerhalb von 15 Stunden fast eine Million Aufrufe erreicht, was das anhaltende Interesse an der Serie trotz der Kontroversen zeigt. Fans weltweit warten gespannt auf weitere Informationen und hoffen auf eine Rückkehr zu den Wurzeln, die "Dragon Age" zu einem beliebten Franchise gemacht haben.