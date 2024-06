Neuer AMD-Treiber signalisiert baldige CPU-Revolution!

AMD bereitet die Einführung seiner neuesten Gaming-CPUs, der Ryzen 9000X3D-Serie, vor und hat in diesem Zusammenhang einen speziellen Treiber aktualisiert, den 3D V-Cache Performance Optimizer.

Der neueste 3D V-Cache Performance Optimizer Treiber, der nun in der Version 1.0.0.9 vorliegt, ist Teil des neuesten Chipsatztreibers für Ryzen-CPUs und steht zum Download zur Verfügung. Die neue Treiberversion deutet darauf hin, dass die Veröffentlichung der neuen CPUs, die insbesondere für Spieler von Interesse sind, kurz bevorsteht.

Die Ryzen 9000X3D-Serie, auch bekannt als "Granite Ridge-X", könnte Gerüchten zufolge bereits im September vorgestellt werden. Es wird erwartet, dass die Serie mit dem Ryzen 9 9950X3D und dem Ryzen 9 9900X3D startet und später durch den Ryzen 7 9800X3D ergänzt wird. Diese Informationen sind jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

AMD arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Technologien und hat bestätigt, dass bereits an der nächsten Generation des 3D V-Caches gearbeitet wird. Dieser gestapelte L3-Cache könnte auf einem oder zwei Core Complex Dies (CCX) implementiert werden, was die Leistungsfähigkeit der CPUs weiter steigern würde.

Der genaue Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ryzen 9000X3D-Serie ist noch ungewiss, und es bleibt abzuwarten, ob sie im September 2024 oder erst im Januar 2025 zur CES präsentiert wird. Der neue Treiber mit dem 3D V-Cache Performance Optimizer, der bereits zum Download bereitsteht, ist ein klares Zeichen dafür, dass AMD in diesem Bereich Fortschritte macht und bald mit konkreten Neuigkeiten zu rechnen ist.

Der neue Treiber mit dem 3D V-Cache Performance Optimizer steht ab sofort direkt über die Website von AMD zum Download zur Verfügung.