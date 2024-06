Diese Innovation ermöglicht es Nutzern, die Grafikleistung ihrer Geräte erheblich zu steigern, indem sie eine direkte Verbindung zu einer eGPU-Dockingstation herstellen.

Die DeskMate X600-Serie, die nicht mit der ähnlich klingenden "DeskMeet"-Reihe verwechselt werden sollte, unterstützt die neuesten Ryzen-Prozessoren und bietet vier DDR5-DIMM-Steckplätze für Arbeitsspeicher mit Geschwindigkeiten von über 7200 MT/s. Zudem verfügt der Mini-PC über zwei M.2-Steckplätze für schnelle SSDs und einen zusätzlichen 2,5-Zoll-SATA-Slot für weitere Speicheroptionen. Die Stromversorgung des Mini-PCs erfolgt über ein integriertes 120-Watt-Netzteil, während für die eGPU-Verbindung eine separate Stromversorgung benötigt wird.

Die Preisgestaltung für die verschiedenen Konfigurationen der DeskMate X600-Serie dürfte sich an den folgenden Daten orientieren:

Barebone-System: 1398 Yuan (ca. 195 US-Dollar)

Barebone-System mit Netzwerkkarte: 1498 Yuan (ca. 210 US-Dollar)

Ryzen 5 8600G System: 2998 Yuan (ca. 420 US-Dollar)

Ryzen 7 8700G System: 3698 Yuan (ca. 515 US-Dollar)

Ryzen 5 8600G / 16 GB RAM / 1 TB SSD: 3898 Yuan (ca. 545 US-Dollar)

Ryzen 7 8700G / 16 GB RAM / 1 TB SSD / Netzwerkkarte: 4598 Yuan (ca. 645 US-Dollar)

Die DeskMate X600-Serie ist in drei Farbvarianten erhältlich: Obsidian Schwarz, Mondlicht Silber und Sternengrau. Die Verfügbarkeit außerhalb des chinesischen Marktes steht noch aus, was die globale Nachfrage nach diesen innovativen Mini-PCs weiter anheizen dürfte. Mit dieser neuen Produktlinie positioniert sich ASRock an der Spitze des Trends zu leistungsfähigeren, aber dennoch tragbaren und benutzerfreundlichen Computern. Die Möglichkeit, eine eGPU anzuschließen, bietet Nutzern eine Flexibilität, die bisher in dieser Geräteklasse noch nicht erreicht wurde.