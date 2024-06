Update-Panne bei Windows: Apps mit ungewollten Verhalten!

Ein spezifisches Problem, das Nutzer erleben, ist das Auftreten eines "Öffnen mit:"-Dialogs, der erscheint, wenn man mit der Maus über ein App-Symbol in der Taskleiste oder im Startmenü fährt und versucht, eine Aktion über das Kontextmenü auszuführen. Anstatt die gewünschte Funktion zu starten, werden die Nutzer gefragt, mit welchem Programm sie die Datei öffnen möchten. Dies betrifft vor allem Microsoft Teams, das neue Outlook und die Snip & Sketch-App, kann aber auch bei anderen Anwendungen auftreten, die Kontextmenüs verwenden.

Als vorläufige Lösung empfiehlt Microsoft, die betroffene Anwendung in den Vordergrund zu bringen und die gewünschte Aktion über die Benutzeroberfläche auszuführen. Das Unternehmen arbeitet an einer dauerhaften Behebung des Problems, die in einem zukünftigen Update bereitgestellt werden soll.

Darüber hinaus haben die Updates für Windows Server zu Schwierigkeiten bei der Verwaltung von cloud-basierten SQL-Servern geführt. Insbesondere Azure Synapse SQL Serverless Pool-Datenbanken können in den Status "Recovery pending" wechseln, was vor allem bei der Verwendung von Customer-Managed Keys und Azure Synapse Dedicated SQL Pools auftritt.

Microsoft verteilt derzeit eine serverseitige Lösung für Enterprise-Kunden, die Azure SQL verwenden. Der Rollout dieser Lösung ist noch im Gange. Trotz der Probleme rät Microsoft davon ab, die Sicherheitsupdates zu deinstallieren, und empfiehlt stattdessen, die vorgeschlagenen Workarounds zu nutzen. Frühere Probleme, wie die Störung von VPN-Verbindungen durch die April-Updates, wurden bereits behoben und sollten nicht mehr auftreten.