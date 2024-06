Kingston FURY DDR5-Speicher im Rennwagen Design

Mittwoch, 26. Jun. 2024 12:28 - [rj]

Kingston FURY ist die High-Performance-Sparte von Kingston und setzt mit seinem neusten Produkt auch auf ein spezielles Design. Der Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition ist inspiriert von der Leidenschaft für Rennwagen und Motorsport. Dieses Kit bringt Hochleistungs-Design und die Atmosphäre der Rennstrecke direkt in Ihren PC.

Der Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition ist schnell als ob er mit einem "Turbolader" ausgestattet wäre. Hohe Geschwindigkeiten und außergewöhnliche Ausdauer sind die Markenzeichen dieser neuen RAM-Module. Egal ob Gaming, Streaming oder die Bearbeitung von hochauflösenden Videos – dieser Speicher bietet zuverlässige Leistung und beeindruckende Speicherdurchsatzraten für Ihr System.

„Wir freuen uns sehr, unseren Kunden eine weitere RAM-Speicheroption anbieten zu können, die Stil und Leistung nahtlos miteinander verbindet“, so Iwona Zalewska, DRAM Business Manager, Kingston, EMEA. „Die Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition zeichnet sich durch ein ins Auge fallendes neues Design aus und nutzt die neueste Technologie, um eine aggressive Geschwindigkeit von 8000MT/s und ein extremes Übertaktungspotenzial bei gleichzeitiger Minimierung von Leistungsengpässen zu erreichen.“

Die neuen kurvenförmigen und gemusterten Module erinnern an die Lackierung eines Rennwagens. Gehen Sie mit dem neuen, exklusiven Standardeffekt der 12 LEDs in der aerodynamischen Lichtleiste an den Start, oder erleben Sie die Spannung der Startlichter mit einem der 18 anpassbaren RGB-Effekte. Die RGB-Effekte können über FURY CTRL und die patentierte Kingston FURY Infrared Sync Technology angepasst werden, sobald Sie sich ans Steuer oder an den Gaming-Sessel setzen.

Der Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition RAM ist als 48GB-Kit mit zwei Speichermodulen erhältlich, ist Intel® XMP 3.0 zertifiziert und von führenden Motherboard-Herstellern qualifiziert. Jeder Speicher wird zu 100% auf Geschwindigkeit getestet und kommt mit einer beschränkten lebenslangen Garantie.

Kingston FURY Renegade DDR5 RGB LE Merkmale und Spezifikationen: