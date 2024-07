Intel: Die vermeintlich neue Core Ultra 200 Prozessoren im Detail

Intel plant in diesem Jahr eine umfassende Erneuerung seiner Desktop-Plattform mit der Einführung der Core Ultra 200 Prozessoren, die auf der "Arrow Lake" Mikroarchitektur basieren.

Das Unternehmen übersprang die "Meteor Lake" Prozessoren für Desktops, da diese vermutlich nicht die gewünschten Mehrkern-Leistungsziele erreichten. Stattdessen setzte Intel auf die 14. Generation der "Raptor Lake Refresh" Prozessoren, um das Jahr 2023 und die ersten drei Quartale 2024 zu überbrücken. Die neuen "Arrow Lake-S" Core Ultra 200 Prozessoren sollen voraussichtlich Ende des dritten oder Anfang des vierten Quartals 2024 (September-Oktober) auf den Markt kommen.

Die erste Welle wird voraussichtlich übertaktungsfreundliche K- und KF-Modelle sowie Mainboards mit dem Intel Z890 Chipsatz umfassen. Im Jahr 2025 wird die Serie dann um erschwinglichere Prozessoren und Mainstream-Chipsätze wie den B860 erweitert. Diese Prozessoren benötigen ein neues Mainboard, da Intel den neuen Sockel LGA1851 einführt.

Die Konfigurationen der "Arrow Lake-S" Chips wurden durch den bekannten und in Vergangeheit auch zuverlässigen Leaker Jaykihn bekannt. In der maximalen Konfiguration verfügt der Chip über 8 P-Kerne und 16 E-Kerne. Jeder der 8 P-Kerne ist ein "Lion Cove" Kern mit 3 MB dediziertem L2-Cache, während die E-Kerne "Skymont" Kerne sind, die in 4-Kern-Modulen angeordnet sind und sich 4 MB L2-Cache teilen.

Intel behauptet, dass der "Lion Cove" P-Kern eine 14%ige IPC-Steigerung gegenüber dem "Redwood Cove" P-Kern bietet, der "Meteor Lake"-CPUs antreibt. Dies würde "Lion Cove" einen 13-14%igen IPC-Vorteil gegenüber den "Raptor Cove" Kernen verschaffen. Es ist wichtig zu beachten, dass die "Lion Cove" P-Kerne kein HyperThreading unterstützen, sodass Intel stark auf die "Skymont" E-Kerne setzt, um die Mehrkern-Leistung zu steigern. "Skymont" beeindruckte auf Intels Computex-Event mit einer nahezu 50%igen IPC-Steigerung gegenüber früheren Generationen von Intel E-Kernen, was sie in der Single-Thread-Leistung mit den "Raptor Cove" Kernen vergleichbar macht.

Die Core Ultra 9 Serie wird die maximale Konfiguration mit 8P+16E aufweisen. Die Core Ultra 7 Serie wird 8P+12E haben. Die Core Ultra 5 Serie wird in zwei Varianten unterteilt: Die K-Modelle basieren auf dem gleichen B0-Silizium wie die Core Ultra 7 und Ultra 9 Modelle und verfügen über eine 6P+8E Konfiguration. Andere Modelle basieren auf dem C0-Silizium, das physisch kleiner ist und maximal 6 P-Kerne und 8 E-Kerne hat. Einige der nicht-K Core Ultra 5 Modelle werden 6P+8E haben, während die Einstiegsmodelle 6P+4E aufweisen werden.

Der "Arrow Lake-S" Desktop-Prozessor verfügt über eine integrierte GPU mit 4 Xe-Kernen, basierend auf der Xe2 "Battlemage" Grafikarchitektur. Diese GPU ist nicht für Gaming ausgelegt, bietet aber genug Leistung für nicht-gaming Anwendungen mit mehreren hochauflösenden Monitoren. Die Core Ultra 9 Serie wird wahrscheinlich keine "KF" Modelle haben und die iGPU mit allen 4 Xe-Kernen anbieten. Die Core Ultra 7 Serie wird K- und KF-Modelle haben, wobei die K-Modelle die maximale iGPU mit 4 Xe-Kernen haben und die KF-Modelle ohne iGPU auskommen. Die Core Ultra 5 K-Serie wird ebenfalls die maximale iGPU haben, während die KF-Modelle ohne iGPU auskommen. Die nicht-K/KF-Modelle der Core Ultra 5 Serie werden je nach Modell 4, 3 oder 2 Xe-Kerne haben.