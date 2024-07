Neue AMD-Grafikkarten? Neue Radeon RX 7000 bei der EEC aufgetaucht

Acer hat überraschend neue, günstigere Varianten der Radeon RX 7000 "RDNA 3"-Grafikkarten von AMD enthüllt. In einer Anmeldung bei der Eurasian Economic Commission (EEC) wurden die Modelle Radeon RX 7900, Radeon RX 7800 und Radeon RX 7700 aufgeführt.

Die neuen Grafikkarten könnten dabei schon bald auf den Markt kommen und dürften preisbewussten Nutzern eine interessante Alternative bieten.

Acers Einstieg in den Markt für DIY-Grafikkarten verlief bisher schleppend, da das Unternehmen Modelle wie die Radeon RX 7900 GRE erst deutlicvh später als die Konkurrenz auf den Markt brachte. Gerüchte besagten, dass Acer ein maßgeschneidertes Modell der Radeon RX 7900 XTX veröffentlichen wollte. Die neuesten EEC-Dokumente deuten jedoch darauf hin, dass Acer stattdessen auf die Non-XT-Varianten setzt, die aber noch von AMD bestätigt werden müssen.

Die Aufnahme dieser Modelle in die EEC-Liste könnte auf bevorstehende Veröffentlichungen von AMD hinweisen oder die Zukunftsplanung von Acer widerspiegeln. Bemerkenswert ist, dass auch der Hersteller Seasonic die Radeon RX 7700 neben anderen noch nicht veröffentlichten Modellen wie der Radeon RX 7990 XTX, Radeon RX 7950 XTX und Radeon RX 7500 XT aufgeführt hat, was Spekulationen über mögliche Neuzugänge in der RDNA 3-Reihe weiter anheizt.

Das Erscheinen dieser Modelle in der EEC-Anmeldung deutet darauf hin, dass AMD möglicherweise eine ganze Reihe neuer RDNA 3-Grafikkarten vorbereitet. Die bevorstehende Einführung von RDNA 4 Anfang 2025 wirft jedoch Fragen zum Zeitpunkt und zum strategischen Wert solcher Veröffentlichungen auf.

Unabhängig von den Spekulationen bieten die Listen einen spannenden Einblick in mögliche zukünftige Angebote. Die neuen Modelle von AMD könnten die Marktsegmente stark beeinflussen und spannende Alternativen zu NVIDIAs Grafikkarten bieten, da AMDs Fokus auf Preis-Leistung liegt. Die Preisentwicklung der letzten Monate zeigt, dass AMD bestrebt ist, wettbewerbsfähige Produkte anzubieten.