AMD Ryzen 9000: Einige exklusive Features nur auf neuen X870E-Mainboards?

Nach Informationen des Overclocking-Experte "Reous" aus dem Forum von HardwareLuxx, wird AMD für die kommenden Prozessoren spezielle Features nur auf den neuesten Mainboards anbieten.

Die neuen AM5-Mainboards mit den Chipsätzen X870E und X870 sollen im Vergleich zu den bisherigen X670(E)-Modellen erweiterte Features für Overclocking und Undervolting bieten. So wird beispielsweise das Asus ROG Strix X870E-E Gaming spezielle Funktionen des Curve Optimizers enthalten, die in dieser Form auf X670E-Platinen nicht verfügbar sind.

Dazu gehören der "Heavy Load Dynamic CO Stabilizer" und der "All Core Safe CO Svalue to Switch to". Diese Funktionen sollen eine bessere Anpassung der Prozessorleistung bei hoher Belastung ermöglichen.

Während die neuen Ryzen 9000-Prozessoren, darunter der Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X, am 31. Juli auf den Markt kommen, werden die AM5-Mainboards mit den Chipsätzen X870E und X870 voraussichtlich erst im September erhältlich sein. Es wird erwartet, dass diese Mainboards von den Ryzen 9000X3D-Prozessoren ("Granite Ridge-X") begleitet werden.

Zusätzlich zu den neuen Overclocking-Funktionen sollen die Mainboards auch höhere Link-Geschwindigkeiten unterstützen, was auf den neuesten PCI-Express-Standard hinweist. ASUS plant zudem, die Anzahl der Betriebspunkte für die Lüfterkurve auf acht zu erhöhen, um eine feinere Steuerung der Kühlung zu ermöglichen. Offiziell bestätigt wurden diese Informationen allerdings noch nicht.