Gaming unter Windows on ARM: Noch immer mit vielen Problemen

Microsoft hat Funktionen in Windows on ARM integriert, um die Plattform auch für Gamer attraktiver zu machen. Ein Beispiel ist der KI-Upscaler Automatic Super Resolution (Auto SR), der exklusiv in der ARM-Version von Windows 11 verfügbar ist. Dieser soll Spiele grafisch aufwerten und die Leistung verbessern. Dies ist besonders wichtig, da bisher nur Qualcomms Mobilprozessoren für Windows on ARM freigegeben sind, wie der 12-Kern-Snapdragon X Elite und der 10-Kern-Snapdragon X Plus. Beide verfügen nur über integrierte Grafikeinheiten und können keine dedizierten Grafikkarten ansprechen. Zudem sind kaum Spiele für Windows on ARM optimiert und laufen über einen Emulations-Layer, der oftmals zusätzliche Leistung kostet.

Die Snapdragon-X-Notebooks sind primär für Arbeitszwecke konzipiert, weshalb der Fokus nicht beim Gaming liegt. Microsoft verspricht in einem Blog-Beitrag, dass Auto SR automatisch angewendet wird und bestehende Spiele verbessert. Die Realität sieht jedoch anders aus: Laut einer Support-Seite funktioniert Auto SR bisher nur in elf Spielen, darunter "BeamNG.drive", "Borderlands 3" und "The Witcher 3". Die ersten Tests der Kollegen von heise mit "Resident Evil 2" und "The Witcher 3" zeigten durchwachsene Ergebnisse. Während normale Spielinhalte nach einem Neustart akzeptabel aussahen, waren Menüs und Schrift oft unscharf und unleserlich. Zudem gab es Probleme mit den Seitenverhältnissen.

Nvidias KI-Upscaler Deep Learning Super Sampling (DLSS) und AMDs FidelityFX Super Resolution (FSR) liefern deutlich bessere Ergebnisse als Microsofts Auto SR. Auto SR läuft auf der KI-Einheit der Snapdragon-X-Prozessoren und entlastet die GPU, jedoch ist die Technologie noch unausgereift. Die Render-Auflösung wird automatisch reduziert und lässt sich nicht manuell anpassen, was zu Problemen führt, wenn Spiele auf externen Monitoren gespielt werden.

Einige Arcade-Spiele, die grafisch weniger anspruchsvoll sind, sollen hingegen gut laufen. Positiv hervorgehoben wird das Deck-Building-Spiel "Slay The Spire". Dank der Windows-Emulation laufen auch große Launcher wie Steam und der Epic Games Launcher. Auf der Webseite worksonwoa.com gibt es eine Übersicht, wie gut einige Spiele unter Windows on ARM laufen. Diese Liste ist jedoch noch überschaubar.

Die Kompatibilität von Spielen bleibt weiterhin ein großes Problem. Viele Titel laufen nicht oder nur eingeschränkt auf ARM64. Qualcomm steht vor ähnlichen Herausforderungen wie Intel bei der Einführung seiner Arc-Grafikkarten. AMD und Nvidia haben über Jahre hinweg zahlreiche Fixes in ihre Grafiktreiber integriert, die insbesondere alte Spiele lauffähig machen. Diese Kompatibilitätsbasis fehlt den Neueinsteigern in diesem Bereich.