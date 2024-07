Dienstag, 23. Jul. 2024 10:21 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der Mobius 120 in der Black Edition behält die bewährten Eigenschaften der ursprünglichen Mobius-Serie bei. Die Lüfterblätter sind so konstruiert, dass sie miteinander verbunden sind, was Vibrationen minimiert und eine stabile Rotation gewährleistet. Das dynamische Lager ist mit einer dicken Ölschicht versehen, die für eine besonders stabile Leistung sorgt.

Ein Ölrückführungssystem verbessert die Schmierung und verlängert die Lebensdauer des Lüfters. Zudem verfügt der Mobius Black über ein vollständiges Staubschutzsystem und ein magnetisches Antipendelsystem, das die Effizienz weiter steigert.

Für Nutzer, die einen leistungsstarken PC-Lüfter in einem unauffälligen Design suchen, soll der neue Mobius Black eine hervorragende Lösung bieten. Er kombiniert laut Cooler Master eine hohe Kühlleistung mit einem schlichten, eleganten Erscheinungsbild, das sich nahtlos in jedes PC-Gehäuse einfügen kann.

Die neuen Mobius Black Lüfter von Cooler Master sind ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 24,99 Euro im Handel erhältlich.