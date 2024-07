No Man's Sky: Riesiges Update und Mega-Rabatt

Der Start von No Man's Sky verlief anders als erwartet. Entwickler Hello Games hatte im Vorfeld große Erwartungen geweckt, doch bei der Veröffentlichung 2016 folgte eine Welle der Enttäuschung.

Viele der versprochenen Inhalte von No Man's Sky fehlten zur Veröffentlichung oder waren anders umgesetzt als angekündigt. Fans und Presse reagierten mit scharfer Kritik und negativen Bewertungen.

Trotz des schwierigen Starts gaben die Entwickler nicht auf und arbeiteten kontinuierlich an dem Spiel mit Verbesserungen. Das ursprüngliche Spiel erhielt bei Metacritic einen Metascore von 71 und einen User Score von 4,9. Doch 2019 brachte ein großes Update, das Spiel auf Version 2.0 hob. Diese Edition, bekannt als No Man's Sky Beyond, erhielt deutlich bessere Kritiken mit einem Metascore von 83 und einem User Score von 8,2.

Bis 2022 hatte sich das Spiel bereits über 10 Millionen Mal verkauft. Nun hat Hello Games ein weiteres umfangreiches Update veröffentlicht. Unter dem Namen Worlds Part One wurden zahlreiche Verbesserungen eingeführt. Die Grafik des acht Jahre alten Spiels wurde modernisiert, mit detaillierteren Schatten, realistischen Wolken und hochauflösendem Wasser. Die Umwelt reagiert nun realistischer auf Wetterbedingungen, und Pflanzen bewegen sich im Wind.

Auch der Umfang der Spielewelt wurde erweitert. Eine neue Mission mit neuen Belohnungen steht zur Verfügung, und auf den Planeten gibt es nun mehr Kreaturen. Spieler können zudem einen Kampf-Mech freischalten. Wer das überarbeitete Spiel ausprobieren möchte, findet No Man's Sky aktuell im Sale bei Steam. Bis zum 29. Juli 2024 ist der Titel von 59,99 Euro um 60 Prozent auf 23,59 Euro reduziert.