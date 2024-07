AMD Zen 5 Epyc CPU mit 128 Kernen und 512 MB L3-Cache gesichtet

AMD wird wohl in Kürze die Server-CPUs auf Basis der Zen 5-Architektur vorstellen. Nachdem bereits zwei mobile Chips auf dem Markt sind und vier Desktop-Chips bald folgen, richtet sich der Fokus nun schon auf die Zen 5-basierten Epyc-CPUs für Rechenzentren.

Ein bekannter Hardware-Leaker hat auf der Plattform X einen Screenshot aus dem Windows Task-Manager geteilt, der die Spezifikationen einer kommenden AMD Epyc CPU zeigt. Besonders auffällig ist die Erhöhung der Kernanzahl von 96 auf 128, was den Erwartungen entspricht, da dies der maximalen Kernanzahl der aktuellen Bergamo Zen 4c CPUs entspricht. Überraschend ist jedoch die massive Erhöhung des L3-Caches um 128 MB auf insgesamt 512 MB, verglichen mit den Genoa-CPUs.

Der Screenshot zeigt ein Dual-Socket-System mit insgesamt 1 GB L3-Cache, was erstmals bei einer AMD-Server-CPU ohne V-Cache möglich ist. AMD bietet auch Genoa-X-CPUs mit 1,1 GB L3-Cache pro CPU an, sodass diese beeindruckende Zahl bei den kommenden Epyc-X-CPUs noch weiter steigen könnte. Im Vergleich zu den aktuellen Bergamo-CPUs, die 256 MB L3-Cache nutzen, ist dies eine Verdopplung.

Eine weitere Neuerung ist die Erhöhung der Kernanzahl in den Chiplets von acht auf 16. In den Genoa- und Bergamo-CPUs verwendete AMD 12 Chiplets, um mit einem Acht-Kern-Design 96 Kerne zu erreichen. Mit der neuen 16-Kern-Architektur benötigt AMD nur noch acht Chiplets, um 128 Kerne zu erreichen. Dies ermöglicht auch die Hinzufügung von 64 MB L3-Cache pro CCD, was insgesamt 512 MB ergibt.

AMD's Server-Chips gehören zu den stärksten Produkten des Unternehmens, und mit den neuen Generationen erhöht AMD den Druck auf Intel weiter. Die neuen Chips tragen den Codenamen Turin, und die Zen 5c-Version soll die Kernanzahl auf bis zu 192 Kerne und 384 Threads erhöhen. Intel plant, mit seinen kommenden Sierra Forest Xeon-Chips, die aus zwei 144-Kern-E-Core-Chiplets bestehen und insgesamt 288 Kerne bieten, gegen AMD anzutreten.