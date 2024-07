Fractal Design Mood: Kompaktes und edles Design-Gehäuse

Dienstag, 30. Jul. 2024 11:58 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Fractal Design hat mit dem Mood ein neues PC-Gehäuse vorgestellt, das Eleganz und Funktionalität in einem kompakten Design vereint.

Das neue Gehäuse mit dem Name "Mood" soll durch seine schlanke, säulenförmige Bauweise, die wenig Platz auf dem Schreibtisch einnimmt überzeugen und sich dank des luftdurchlässigen Stoffbezugs harmonisch in jeden Wohnraum einfügt.

Die Rückseite des Gehäuses lässt sich leicht abnehmen, wodurch der Innenraum vollständig zugänglich wird. Die stoffbezogene Hülle kann einfach nach oben abgezogen werden, was den Zugang zu den Komponenten erleichtert. Das Mood unterstützt Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 325 mm und ist mit einem vorinstallierten PCIe 4.0 Riser-Kabel ausgestattet, das den Anschluss vereinfacht.

Für eine effektive Kühlung sorgt ein 180 mm Dynamic Lüfter an der Oberseite, der die heiße Luft nach oben abführt. Zusätzlich können Radiatoren bis zu einer Länge von 280 mm oder CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 114 mm installiert werden.

Das Mood bietet zudem leicht zugängliche Anschlüsse an der Vorderseite, darunter einen USB Typ-C-Anschluss mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 20 Gbit/s. Zwei 2,5-Zoll-Laufwerkshalterungen mit Schnappverschluss und Unterstützung für ein 3,5-Zoll-Laufwerk sind ebenfalls vorhanden. Die Rückwand und die Hülle können ohne Werkzeug abgenommen werden, was die Wartung erleichtert. Ein zusätzlicher Staubfilter mit Magnetbefestigung an der Rückseite sorgt für saubere Luft im Inneren des Gehäuses.

Das Mood ist in den Farben Light Gray und Black erhältlich und kostet jeweils 159,99 US-Dollar.