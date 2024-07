AMD verschiebt auch die Ryzen-5000-CPUs: Was steckt wirklich dahinter?

Auf der Computex standen die neuen Ryzen-9000-Prozessoren im Mittelpunkt, doch AMD präsentierte auch zwei neue Modelle für den Sockel AM4: den Ryzen 7 5800XT und den Ryzen 9 5900XT. Obwohl kein offizielles Veröffentlichungsdatum genannt wurde, kursierten Gerüchte über einen Start am 31. Juli. Diese Pläne scheinen sich jedoch geändert zu haben.

Ein Hinweis darauf ist eine Listung beim US-Händler B&H, der die neuen CPUs auf seiner Website mit Startterminen im August anbietet. Demnach soll der Ryzen 9 5900XT am 15. August erscheinen, zeitgleich mit den Ryzen 9 9950X und 9900X. Der Ryzen 7 5800XT soll bereits am 8. August zusammen mit den neuen Zen-5-CPUs auf den Markt kommen. Allerdings gibt es bei der Listung einen Fehler: Beim Ryzen 7 5800XT ist das Jahr 2031 angegeben, was offensichtlich nicht korrekt ist. Es bleibt daher unklar, ob auch die anderen Daten stimmen.

Für Kunden, die an den Ryzen-5000-Prozessoren interessiert sind, dürfte der genaue Veröffentlichungstermin jedoch weniger wichtig sein. Die neuen Modelle unterscheiden sich kaum von den bisherigen Prozessoren, die aufgrund ihrer langen Verfügbarkeit zunächst günstiger bleiben werden. Interessant werden der Ryzen 9 5900XT und der Ryzen 7 5800XT erst, wenn sie im Preis-Leistungs-Verhältnis besser abschneiden als ihre Vorgänger, was erfahrungsgemäß erst einige Monate nach der Veröffentlichung erfolgt.

Ein spannender Aspekt ist allerdings der Grund für die Verschiebung. Bei den Ryzen-9000-Prozessoren wurde kürzlich über Schreibfehler auf dem IHS berichtet, und einige Insider vermuten dasselbe Problem auch bei den Ryzen-5000-Modellen. Konkrete Hinweise gibt es jedoch noch nicht. Es ist auch möglich, dass AMD die neuen AM4-Prozessoren zusammen mit den kommenden Zen-5-Modelle veröffentlichen möchte.