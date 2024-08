Die qualifizierten Prozessoren reichen vom Ryzen 7 7700 bis zum Ryzen 9 7950X3D. Auf der Grafikkartenseite sind Modelle von der Radeon RX 7600 XT bis zur Radeon RX 7900 XTX eingeschlossen. Auch Komplettsysteme von Anbietern wie Dubaro sind Teil der Aktion. Diese Systeme sind mit der entsprechenden AMD-Hardware ausgestattet.

Zusätzlich sind auch mobile APUs der Serien Ryzen 7040HS ("Phoenix") und Ryzen 7035 ("Rembrandt Refresh") sowie dedizierte Notebook-GPUs der Radeon RX 7000-Serie für das Bundle qualifiziert. Diese müssen jedoch in Kombination in den jeweiligen Mobilgeräten vorhanden sein, wie AMD in einer offiziellen FAQ erklärt. In Deutschland nehmen derzeit 11 Shops an der Aktion Teil:

Arlt Computer

CSL Computer

Boostbox

Cyberport

One.de

IT Systemtreff

Memory PC

Mindfactory

Notebooksbilliger

Alternate

Proshop

Käufer erhalten die Game-Codes für die beiden Spiele wie bei den Bundles von AMD üblich über die Website amdrewards.com.